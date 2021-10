Rouen - Grenoble

En ouverture de cette sixième journée de Pro D2, Rouen reçoit Grenoble. Bonne surprise de ce début de saison, les Normands sont septièmes au classement à l'entame de ce deuxième bloc. Juste devant Grenoble, qui alterne le bon et le moins bon depuis la reprise du championnat. Pourtant, nous voyons les Normands faire un coup à Jean-Mermoz, grâce à leur effectif sans doute plus talentueux. Les locaux pourraient ne pas démériter et accrocher un bonus défensif dans la bataille.

Notre pronostic : victoire de Grenoble, bonus défensif pour Rouen

Oyonnax - Mont-de-Marsan

Gros choc de la journée, la rencontre entre Oyonnax et Mont-de-Marsan est une véritable opposition de style. D'un côté, les Hauts-Bugistes excellent en défense et possèdent un des effectifs les plus complets de cette Pro D2. Leur cinquième place au classement est tout sauf un hasard. De l'autre, les Montois sont resplendissants depuis le début de saison et éblouissent les observateurs avec leur jeu alléchant, mené par plusieurs pépites comme Léo Coly ou Willie Du Plessis. Entre attaque de feu et défense suprême, nous donnons un léger avantage aux locaux pour cette partie.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour Mont-de-Marsan

Aurillac - Bourg-en-Bresse

Une rencontre importante pour le maintien entre deux équipes cantonnées pour le moment à la deuxième partie du classement. En difficulté à domicile (toujours aucune victoire à Verchère) les Bressans ont pourtant toujours accroché leurs adversaires cette saison, si ce n'est à Mont-de-Marsan, face à des Landais injouables. À Aurillac, il s'agira donc de faire un coup pour les Violet. Les Cantalous quant à eux sortent d'une belle victoire sur la pelouse de Narbonne et se sont donné de l'air après un début de saison compliqué au niveau du calendrier. Rassurants, ils ont montré qu'ils étaient capables de s'affirmer et pourraient encore le faire ce week-end.

Notre pronostic : victoire d'Aurillac

Agen - Narbonne

Match de la peur pourrait-on dire. Deux équipes en manque important de victoires se retrouvent sur la pelouse d'Armandie. Un duel entre relégué et promu sur fond de tension donc. Les Agenais n'ont plus gagné de rencontre officielle depuis 35 matchs toutes compétitions confondues et doivent absolument relever la tête alors que du changement a eu lieu dans le staff. Pour Narbonne, c'est l'adaptation au niveau Pro D2 qui est compliqué, mais les Audois ont du caractère et se sont déjà imposés à l'extérieur, à Provence. Dans une rencontre sérrée, nous voyons tout de même Agen enfin se réveiller !

Notre pronostic : victoire d'Agen

Caracassonne - Provence Rugby

Provence va mal à l'heure de se déplacer sur la pelouse de Carcassonne ce vendredi soir. Les Aixois restent sur deux défaites de suite à domicile, face à Narbonne et Rouen, alors qu'ils avaient réussi à s'imposer sur la pelouse de Béziers. Il y a donc un vrai besoin de victoire pour Reggiardo et ses hommes. Carcassonne a alterné le bon et le moins bon mais a empoché une victoire in-extremis à Bourg-en-Bresse lors de la dernière journée. Dans une rencontre sans grandes envolées, les Audois pourraient être plus prompts pour s'imposer devant des Provençaux en manque de confiance.

Notre pronostic : victoire de Caracassonne

Montauban - Vannes

Déçue lors du dernier match à Colomiers, les Montalbanais ont néanmoins réalisé un très bon bloc avec quatre victoires en cinq rencontres. Sûrs devant et en conquête, les hommes de David Gérard veulent continuer sur leur belle lancée face à Vannes, une des grosses déceptions de ce début de saison. Derniers avec deux petites unités, les Vannetais se déplacent avec une grosse pression. Une réaction est bien sûr attendue au lieu de quoi le club s'enfoncerait définitivement dans une crise profonde. En gros manque de confiance, nous voyons les Bretons peiner sur la pelouse de Sapiac.

Notre pronostic : victoire de Montauban avec le bonus offensif

Nevers - Colomiers

Fringuants en début de saison avec les succès face à Vannes et Oyonnax et le match nul acquit sur la pelouse de Bayonne, les Nivernais ont déçu sur la pelouse de Béziers avant la trêve. Ils reçoivent un Colomiers effrayant pour cette entame de deuxième bloc, tout sauf un cadeau lorsqu'on connait la forme des visiteurs. Toujours invaincus, les Columérins brillent par leur jeu léché et la profondeur de leur effectif. Installés au sommet de la Pro D2 avec Mont-de-Marsan, les Hauts-Garonnais pourraient vivre un match piège à Nevers.

Notre pronostic : victoire de Nevers, bonus défensif pour Colomiers

Bayonne - Béziers

Enfin, le journée s'achève sur un joli duel entre Bayonne et Béziers. Récemment descendus de Top 14, les Basques affichent un très bon bilan en ce début de saison et font partie des cadors du championnat. Mis à part le coup d'arrêt avec le match nul contre Nevers, les Bayonnais ont remporté l'intégralité de leur match et sont bien-sûr grandissimes favoris face à Béziers. Les Biterrois, sixièmes au classement, vivent eux un début de saison en demi-teinte, gâché par deux défaites dures à encaisser mais aussi ponctué par trois victoires, dont une à Agen. Sans trop de suspense, avantage Bayonne.

Notre pronostic : victoire de Bayonne avec le bonus offensif