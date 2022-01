Pour l'heure, la rencontre contre Vannes n'est pas remise en cause. Néanmoins, une nouvelle série de tests, à quelques heures du match, devrait permettre d'en savoir plus quant à l'évolution des cas au SUA. Par ailleurs, lors de la victoire dans l'Aude (24-26), le demi de mêlée Paul Graou s'est fait marcher sur la main. Ce lundi, il devrait passer une radio pour en savoir plus sur l'origine de la blessure. Le scaphoïde pourrait notamment être touché.