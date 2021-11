Xavier Péméja est un homme en colère. Le manager de Nevers est remonté contre le traitement de Romaric Camou par La Rochelle, lors du dernier InExtenso Supersevens. Le technicien avait accepté de prêter son arrière-ailier pour l’événement, estimant qu’il était bien "que l’USON soit représentée parce que le Supersevens est un rendez-vous très intéressant et spectaculaire, c’est une bonne initiative de la Ligue", a-t-il déclaré dans Le Journal du Centre.Sauf que Romaric Camou est revenu blessé dans la Nièvre.

"La Rochelle a fait n’importe quoi avec mon joueur : lui faire faire deux matchs entiers de rugby à 7 (les deux le samedi 13 novembre) alors qu’il n’était pas préparé pour ça… Il a servi de chair à canon. Et ça me déplaît énormément. – […] C’est très contraignant comme effort, ça n’a rien à voir avec le rugby à 15. Il aurait fallu gérer le temps de jeu de Romaric. Mais La Rochelle a surtout pensé à le faire avec ses joueurs. On ne va allumer personne, le mal est fait. Romaric n’y est pour rien. Si vous lui demandez s’il peut jouer, il répondra oui même avec une jambe dans le plâtre."