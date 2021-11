Oyonnax - Bayonne

Pour ouvrir le bal de cette onzième journée, quoi de mieux qu'un duel alléchant entre deux prétendants à la montée ? Oyonnax et Bayonne font partie des équipes qui se sont détachées en tête du championnat et se livreront un duel acharné ce jeudi soir à Charles-Mathon. Larges vainqueurs du derby de l'Ain il y a deux semaines, les Oyomen affichent une certaine sérénité à domicile mais reçoivent la meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Les Basques ont en plus perdu face à Mont-de-Marsan à domicile et seront donc revanchards. Explication musclée en vue !

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour Bayonne

Vannes - Provence Rugby

En se faisant maîtriser par Rouen, Vannes a subi un véritable coup d'arrêt. Après trois matchs sans défaite, le RCV terminait finalement le deuxième bloc à la 14e place à cause de cette défaite, à un point seulement de la zone rouge. Pas l'idéal avant de recevoir Provence ce vendredi. Surtout que ces derniers sont venus à bout de Grenoble et commencent à regarder vers le top 6. Plein d'ambitions, les Provençaux s'apprêtent donc à livrer un match courageux en Bretagne.

Notre pronostic : victoire de Vannes

Rouen - Agen

Duel pour le maintien pourrait-on dire. Entre des Rouennais extrêmement vaillants à domicile et des Agenais qui ont repris des couleurs. Oyonnax et Vannes sont déjà tombés à Robert-Diochon, ce qui en dit long sur la robustesse des hommes de Nicolas Godignon. Mais en face, Agen est redevenu Agen. La victoire à Aurillac a été succédée par un magnifique succès contre Montauban, dans lequel les Agenais se sont une nouvelle fois rassurés. Désormais hors de la zone rouge, peuvent-ils aller glaner leur première victoire à l'extérieur ? Le timing semble parfait.

Notre pronostic : victoire d'Agen, bonus défensif pour Rouen

Mont-de-Marsan - Aurillac

Leader incontesté, Mont-de-Marsan fait peur. Impressionnants depuis le début de la saison et toujours invaincus à domicile, les Landais s'avancent bien évidemment en grandissimes favoris face à des Aurillacois bien placés au classement (8e) mais tout de même assez fragiles à l'extérieur. Il semblerait donc logique que Mont-de-Marsan accroche un succès assez tranquillement.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan avec le bonus offensif

Bourg-en-Bresse - Béziers

Le constat est dur pour Bourg-en-Bresse. Deux petites victoires au compteur - contre Agen et Narbonne - une lourde défaite dans le derby de l'Ain, et une morose 15e place au classement. De quoi faire grimacer les supporters des Violets à Verchère avant la réception de Béziers, qui a une importance capitale. Les Biterrois ont en plus gagné leur derby contre Narbonne et ont tout à gagner en se déplaçant chez les Bressans. Dans une partie tendue, nous les voyons l'emporter.

Notre pronostic : victoire de Béziers, bonus défensif pour Bourg-en-Bresse

Carcassonne - Grenoble

Duel très intéressant entre Audois et Isérois sur la pelouse de Carcassonne. Trois petits points séparent les deux équipes au classement, elles qui ont un rendement plutôt similaire. Vainqueurs surprise à Colomiers, grâce à un essai en toute fin de partie, les Carcassonnais accueillent tout de même une des meilleures équipes du championnat à l'extérieur. Un duel tellement serré... Que nous misons la grosse côte.

Notre pronostic : match nul !

Montauban - Nevers

Montauban est remonté. Après la lourde défaite contre Agen, l'USM retrouve Sapiac, là où elle est encore invaincue. Pour suivre le rythme des cadors et rester dans le top 6, il faut d'abord que les Montalbanais se défassent de Nevers. Les Nivernais, dirigés par l'ancien montalbanais Xavier Péméja, ne sont qu'à quatre points de leurs adversaires du jour et comptent bien mettre la main sur la sixième place. Devant le public surchauffé de Montauban, nous voyons tout de même les locaux l'emporter à l'orgueil.

Notre pronostic : victoire de Montauban

Narbonne - Colomiers

Déséquilibré sur le papier, ce Narbonne - Colomiers est tout de même très intriguant. Les deux équipes ont en elles une soif de revanche, à cause de la dernière journée avant la trêve. Colomiers a cèdé la victoire dans les dernières minutes contre Carcassonne et Narbonne a explosé lors du derby face à Béziers. Deux bonnes raisons pour se relancer au Parc des Sports et de l'Amitié, là où les locaux n'ont pas encore triomphé cette saison. Colomiers a la faveur de nos pronostics.

Notre pronostic : victoire de Colomiers avec le bonus offensif