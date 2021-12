Béziers retrouve (un peu) le sourire

L'ASBH a profité de la réception de Rouen pour mettre fin à un début d'hémorragie. Car alors que leur bon début de saison pouvait laisser croire à une potentielle apparition surprise dans le top 6 en fin d'exercice, les Biterrois ont depuis enchaîné trois défaites lors de leurs trois dernières sorties en championnat (0 point pris). Autant dire que les hommes de Pierre Caillet avaient à cœur de réagir, surtout face à une formation normande déjà venue leur jouer un vilain tour la saison dernière, à Raoul-Barrière (23-25).

Bien aidés par un doublé du talonneur Marco Pinto Ferrer, et un autre de l'inusable Jean-Baptiste Barrère, les Héraultais ont finalement renoué avec la victoire, empochant quatre points précieux. Mais si Béziers retrouve (un peu) le sourire, la fin de match ne reste pas totalement rassurante. Les Rouennais ont inscrit dix points au cours des dix dernières minutes, accrochant un bonus défensif, et privant au passage les locaux d'une victoire à cinq points.

Colomiers retrouve la victoire à la maison

Après deux défaites de suite à la maison, les Columérins devaient relever la tête devant leurs supporters. Histoire de reprendre un peu confiance, mais surtout histoire de ne pas se faire chiper la quatrième place par l'USON Nevers. Sans être vraiment génial, Colomiers est tout de même sorti victorieux, sur sa pelouse de Michel-Bendichou (27-20). Néanmoins, les Burgiens sont longtemps restés dans le coup (10-10 à la pause, 20-10 à dix minutes du terme). Il aura fallu un essai de Rokoduguni en fin de partie (72e) pour que les partenaires d'Anthony Coletta puissent souffler quelque peu.

Toujours handicapé par de nombreuses blessures, Colomiers a donc fait le boulot, ce vendredi. Mais à l'avenir, gare à ne pas laisser leurs adversaires espérer trop longtemps. Cela vaut pour les matchs, mais aussi pour le classement...

Oyonnax est "six" puissant

Et à la fin, c'est encore "Oyo" qui gagne. Après Béziers, Bourg, Bayonne, Agen et Aurillac, les Oyomen ont ajouté Provence Rugby à leur joli tableau de chasse des dernières semaines. Les joueurs de l'Ain ont effectivement signé leur sixième victoire consécutive, en s'imposant dans l'enceinte de Maurice-David. Un chiffre impressionnant pour une équipe qui l'est tout autant. Parfois bousculés par des Aixois proches d'inscrire l'essai de la gagne à moins de deux minutes du terme (finalement refusé à Florent Massip), les hommes de Joe El Abd sont parvenus à tenir la distance, répondant à chaque fois aux essais provençaux (trois essais de chaque côté).

En seconde période, la botte de l'entrant Jules Soulan leur a notamment permis de se détacher au score, pour finalement repartir du Sud avec quatre points (33-27), après avoir encore une fois montré les muscles. Au classement, les pensionnaires de Charles-Mathon ne sont plus qu'à deux points du leader montois. Ce vendredi soir, Oyonnax a donc envoyé un nouveau message.

À domicile, Narbonne n’y arrive toujours pas

Depuis le début de la saison, les supporters narbonnais avaient de quoi faire la moue lors des soirées passées dans les tribunes du Parc des sports et de l'amitié. Ce vendredi soir n'a pas échappé à la règle. Même l'aspect galvanisant d’un derby de l’Aude n’y a rien changé, les Orange et Noir ont concédé leur septième défaite à domicile de la saison. Sur leur pelouse, ils n'ont donc toujours pas gagné le moindre match. Un bien triste total, surtout pour un promu, censé profiter des rencontres jouées sur sa pelouse pour engranger des points et de la confiance.

Côté carcassonnais, on ne se plaindra pas de la disette narbonnaise. Emmenés par un très bon Dorian Jones (qui signait sa première avec le club audois), les joueurs de Christian Labit ont décroché une troisième victoire hors de leurs bases (27-22), la deuxième face à un promu.

Aurillac toujours plus à l’abri

Avant cette 14ème journée, les Aurillacois bénéficiaient déjà d’un petit matelas d’onze points d’avance sur le second relégable, Bourg-en-Bresse. En l’emportant à domicile face à des Vannetais venus laver l’affront du nul concédé face au promu narbonnais une semaine auparavant, les Cantaliens ont accentué leur avance, et confirmé la bonne dynamique entretenue lors des premiers blocs.

C'est néanmoins au terme d'une rencontre sans grandes envolées, où seuls les buteurs ont pu se signaler, qu'Aurillac est parvenu à engranger quatre nouveaux points (9-3). Ils s'en satisferont largement. Les partenaires de Marc Palmier - auteur des neuf unités de son équipe ce vendredi - ont désormais quinze points d'avance sur Bourg. De quoi passer les fêtes l'esprit tranquille.

Nevers s’installe dans le top 6

Semaines après semaines, les Nivernais continuent de s’imposer comme de très sérieux outsiders aux phases finales. Solides dans leur antre du Pré-Fleuri (aucune défaite à domicile cette saison), les hommes de Xavier Péméja ont dominé ce vendredi un SU Agen ayant procédé à douze changements dans son XV de départ, par rapport à l'équipe qui avait débuté face à Colomiers.

Si le premier acte fut légèrement accroché (12-3 à la pause), les locaux ont profité de l'entame de seconde période pour se détacher, grâce à un essai d'Issam Hamel. Avant de dérouler. Deux nouveaux essais de ce même Hamel, d'abord, puis une réalisation d'Ambadiang, ensuite. Malgré un sursaut en milieu de deuxième acte, des Agenais en progrès ces dernières semaines n'ont pas pu résister, encaissant un cinglant 41-8. Nevers est bien là, et il faudra compter avec cette équipe dans la bataille pour le top 6.

Par Dorian VIDAL