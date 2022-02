Pro D2 - Agen enfonce Grenoble, Bayonne et Oyonnax faciles... Nos pronos pour la 18ème journée

Agen - Grenoble

C’est une rencontre qui pourrait se transformer en un véritable tournant de la saison pour ces deux formations. Douzième et treizième au classement avant le coup d’envoi, Agen et Grenoble sont à la recherche de points à chacune de leurs sorties. Le SUA, qui a connu la défaite à une seule reprise lors des cinq derniers matchs, semble partir avec une longueur d’avance. À domicile, les Agenais pourraient faire la différence, comme la semaine passée face à Vannes.

Quel est votre pronostic ? Sondage 949 vote(s) Agen Match nul Grenoble

Notre pronostic : victoire d’Agen

Aurillac - Colomiers

À six points de la sixième place mais à huit de la quinzième, Aurillac n’a pas vraiment le temps de souffler au niveau de la course pour le maintien. Les Cantaliens peuvent profiter de la réception de l’USC pour se donner encore un peu plus d’air et pourquoi pas jouer les trouble-fêtes. En face, les Columérins veulent conserver leur quatrième position et sont à l'affût du moindre coup loin de leurs bases.

Quel est votre pronostic ? Sondage 832 vote(s) Aurillac Match nul Colomiers

Notre pronostic : succès d’Aurillac, bonus défensif pour Colomiers

Bayonne - Narbonne

A priori, il ne devrait pas y avoir match ce vendredi soir sur la pelouse de Jean-Dauger. Les Bayonnais, sur le podium, reçoivent la lanterne rouge narbonnaise, revigorée par sa victoire face à Provence Rugby la semaine dernière. Malgré tout, la différence de niveau semble inévitable et la mission devrait être trop compliquée pour les Audois. L’Aviron devrait faire le boulot pour continuer sa marche en avant et pourquoi pas accrocher la deuxième place.

Quel est votre pronostic ? Sondage 785 vote(s) Bayonne Match nul Narbonne

Notre pronostic : victoire bonifiée de Bayonne.

Oyonnax - Vannes

Vaincus sur la pelouse de Colombiers il y a deux semaines, les Oyonnaxiens sont toujours bien installés sur le trône du Pro D2. À domicile, les joueurs de l’Ain sont quasiment intouchables, et il semble compliqué d’imaginer les Vannetais venir faire tomber la bande à Charlie Cassang sur sa pelouse. Les Bretons, battus à Agen la semaine dernière, espèrent arracher des points à l’extérieur pour toujours croire au top 6. Même si le déplacement à Oyonnax n’est peut-être pas le meilleur moment…

Quel est votre pronostic ? Sondage 806 vote(s) Oyonnax Match nul Vannes

Notre pronostic : victoire d’Oyonnax.

Rouen – Mont-de-Marsan

Récent vainqueur sur la pelouse de Grenoble, Rouen a prouvé qu'il avait du cœur seulement quelques jours après la désillusion contre Carcassonne, dans des conditions particulières. Les Normands, qui voient leurs adversaires directs pour le maintien imposer un rythme soutenu, se retrouvent dans une position bien délicate désormais. Quinzièmes et premiers relégables de Pro D2, ils se retrouvent désormais dans l'obligation d'assurer des résultats à domicile. Problème, c'est le terrifiant Stade Montois qui se dresse sur la route de Rouen. Mais Mont-de-Marsan ne s'est plus imposé à domicile depuis novembre et pourrait subir la loi de Rouennais courageux, qui donnent tout pour leur survie.

Quel est votre pronostic ? Sondage 820 vote(s) Rouen Match nul Mont-de-Marsan

Notre pronostic : victoire de Rouen, bonus défensif pour Mont-de-Marsan

Carcassonne – Bourg-en-Bresse

Double enjeu lors de cette rencontre. Carcassonne, prétendant aux phases finales, a l'occasion de faire un bon coup au classement en cas de succès ce vendredi face à Bourg-en-Bresse. Mais gare aux Bressans, invaincus depuis la prise de pouvoir de Fabrice Estebanez et de plus en plus solides. Sans complexe, les violets pourraient jouer un bien mauvais tour aux Audois, dans une rencontre qui s'annonce piégeuse. Dans l'euphorie de sa série folle, nous voyons la grosse côte : un troisième match nul en quelques semaines pour Bourg-en-Bresse et une petite désillusion pour Carcassonne.

Quel est votre pronostic ? Sondage 787 vote(s) Carcassonne Match nul Bourg-en-Bresse

Notre pronostic : match nul

Montauban – Provence Rugby

Montauban vit une période assez délicate. Largement touchés par le Covid-19, les hommes de David Gérard ont vu leur match contre Béziers une nouvelle fois être reporté et se sont déplacés à Carcassonne avec de nombreux absents. Cette semaine encore, plusieurs absences de marque sont à noter pour les Tarn-et-Garonnais. Mais encore invaincus à domicile cette saison, ils pourraient savoir faire le dos rond ce vendredi contre Provence Rugby, l'équipe la plus imprévisible de cette Pro D2. Battus par Narbonne la semaine dernière, ils auront tout de même à cœur de se racheter.

Quel est votre pronostic ? Sondage 743 vote(s) Montauban Match nul Provence Rugby

Notre pronostic : victoire de Montauban, bonus défensif pour Provence Rugby

Nevers – Béziers

Intouchables au Pré-Fleuri avant la réception de Bayonne lors de la dernière journée, les Neversois veulent reconquérir leur terre ! Face à Béziers, les joueurs de la Nièvre ont une très belle opportunité d'intégrer le top 6. En cas de victoire, ils pourraient faire le gros coup de la journée, en battant en plus un concurrent direct. D'une pierre deux coups ! Béziers, qui doit aussi rester au contact des prétendants aux phases finales.

Quel est votre pronostic ? Sondage 743 vote(s) Nevers Match nul Béziers

Notre pronostic : victoire de Nevers