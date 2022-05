C'était un match particulier pour Montauban, après le terrible drame qui a touché le club. Avant la rencontre, un hommage a été rendu à leur frère de jeu, Kelly Meafua décédé samedi dernier à Montauban, avec une minute de silence et des tee-shirt floqués à son nom. Et le courage qu'ils ont eu pour entrer sur la pelouse ce jeudi soir, ils l'ont montré à nouveau dans leur manière de jouer. Courageux, ils ont fait plus qu'embêter cette équipe de Nevers favorite. Si la partie fut véritablement indigeste parce que parsemée de faute de main et de pénalités sifflées à la toque, Nevers a su se défaire d'un piège qui n'était pourtant pas annoncé.

L'équipe de Montauban était quelque peu remaniée mais les hommes présents sur le terrain ont plus que répondu présents. Dans un mano à mano de buteurs entre Reynolds et Richard, le score évoluait timidement trois points par trois points. Proposant du jeu malgré un enjeu nul pour eux, les Tarn-et-Garonnais osent et relancent plus que de mesure pour forcer Nevers à se surpasser. Et ce fut le cas. En insistant sur sa conquête, c'est l'entrant nivernais Kevin Noah qui ouvre le bal en toute fin de première mi-temps. Nevers respire un petit peu.

En deuxième mi-temps, l'indiscipline des visiteurs n'a pas été sans conséquences puisque les hommes de David Gérard se sont vus sanctionnés de deux cartons jaunes avec Augry (48') puis Vincent, vingt minutes plus tard. Deux surnombres qui ont permis à Nevers de marquer à deux reprises juste après ces sanctions. Par un joli coup de pied de Jaminet pour Bonvalot et plus tard par l'ailier Loaloa qui a su bien se positionner en fond de maul.

En rendant une copie basée sur le combat et l'abnégation, à l'image de leur pote disparu, Montauban peut être fier de ce qu'ils ont proposé ce soir, indépendamment du score. Nevers de son côté assure sa place de barragiste avec assurance malgré une partie difficile. Une victoire qui pourrait lancer la dynamique des hommes de Xavier Péméja avant de recevoir Carcassonne.