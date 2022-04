En ce premier avril, Mont-de-Marsan n'a pas fait de blague à son public en remportant une victoire capitale dans la course aux demi-finales directes face à son dauphin de l’Aviron bayonnais. Déjà vainqueur au match aller, les Montois démontrent une fois de plus qu’ils sont un des cadors de ce championnat de Pro D2. La victoire fut très dure à obtenir, mais les Montois ont désormais une voie royale devant eux, pour finir en tête de la saison régulière.

Dans une rencontre qui a débuté dans un esprit de phases-finales, avec la volonté d’occuper le camp adverse, la tension était naturellement palpable. Mais Bayonne ayant du mal à sortir de son camp dans les toutes premières minutes, les Basques ont concédé l’ouverture du score, sur une pénalité de Coly (3-0, 10e minute), consécutive à une faute basque dans la zone de placage. Pourtant fort de l’avantage du vent en première période, les Basques ont peu à peu inversé la tendance avant de se montrer enfin dangereux, mais inefficace, en s’entêtant à jouer plus de jeu au pied de pression que d’occupation.

Mont-de-Marsan, plus pragmatique, a doublé la mise sur une nouvelle pénalité de Coly (6-0, 29e minute), en bonifiant une de ses rares occasions franches. Mais plus juste tactiquement, les Montois on su se montrer patients pour obtenir une troisième pénalité, qui permettait de faire un premier break juste avant la pause. A 9-0 au retour aux vestiaire, les Landais ont parfaitement géré leur premier acte face à des Bayonnais qui n’ont finalement pas su s’appuyer sur le vent pour faire des différences.

La tension d’un match de phases finales... qui a finalement réussi aux Montois

En bénéficiant à son tour de l’avantage du vent en deuxième période, mais aussi du score, Mont-de-Marsan s’est alors paradoxalement montré un peu plus fébrile, la faute à quelques imprécisions de Laousse-Azpiazu sur ses jeux au pied. La mêlée bayonnaise s’est aussi montrée plus efficace, pour obtenir ses premiers points, sur une pénalité de Germain (9-3, 49e minute). Mais sans s’affoler, Mont-de-Marsan restait discipliné et retrouvait son avance après une faute au sol de Taofifenua, sanctionnée une fois encore par Coly (12-3, 59e minute). La tension du tableau d’affichage restait prégnante, avec une nouvelle réduction du score de Germain, pour laisser son équipe dans le coup, avant qu’un carton jaune de Goneva, sur un placage à retardement ne relance complètement la fin de rencontre.

A 14 contre 15, les Landais se faisait alors transpercer en défense dans la foulée par Baget, permettant à Bayonne de prendre l’avantage pour la première fois à 10 minutes du terme de la rencontre (12-13, 69e minute). Dans une fin de rencontre étouffante, Bayonne a commis la faute à ne pas commettre dans ses 22 mètres, permettant à Coly de redonner un avantage décisif à son équipe à trois minutes de la fin du match. Pourtant, sur une terrible maladresse de Mensa, coupable d’avoir marché sur la tête d’un joueur adverse et expulsé, Lafage a eu la pénalité de la gagne au bout du pied, suppléant un Germain légèrement touché à la cuisse. Une opportunité manquée de très peu, le ballon étant finalement trop court. En remportant finalement ce bras de fer, certes peu spectaculaire, mais terriblement intense sur le score de 15-13, Mont-de-Marsan a fait le break dans le haut du classement.

Grâce à ce sixième succès de suite, Mont-de-Marsan s’envole en tête du classement de Pro D2 en creusant l’écart sur son nouveau dauphin, Oyonnax (91 points contre 82 pour les Oyonnaxiens). Les Landais, vont maintenant poursuivre cet avant dernier bloc de matchs de la saison avec un déplacement à Aurillac (vendredi prochain à 20h45). Pour Bayonne, c’est une défaite qui fait redescendre l’Aviron à la 3e place du classement, malgré un bonus défensif (81 points). Les Basques tenteront de reprendre la seconde place dès la prochaine journée, avec la réception de Bourg-en-Bresse, toujours en lutte pour le maintien (vendredi également à 19h30).