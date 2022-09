Mont-de-Marsan, c'est très fort

L'essai de Ravouvou dès la premières secondes aurait pu semer le doute dans les esprits montois, pas du tout. Grâce à deux "éclairs" signés Naituvi et De Nardi, les Landais ont rapidement remis la main sur le choc de cette quatrième journée. Le dernier nommé s'est offert un doublé en fin de premier acte pour offrir un matelas un peu plus épais aux siens. Le pied de Du Plessis a fait le boulot en seconde période pour assurer une belle victoire 26-15 face à un concurrent direct aux six premières places. Au soir de cette quatrième journée, les Montois sont leaders de Pro D2, les Oyomen restent dans le top 6.

Vannes engrange à la Rabine

Les Vannetais ont fait le spectacle ! Dans une rencontre très agréable à suivre, les Bretons ont rapidement pris le dessus sur des Carcassonnais beaucoup trop indisciplinés pour espérer quelque chose. Toujours guidés par la botte de Maxime Lafage, les joueurs de Jean-Noël Spitzer ont profité de leurs supériorités numériques pour s’envoler au tableau d’affichage. Ils ont inscrit trois essais par Pedemonte, Hulleu et Costosseque. Avec cette victoire 34-21, les Bretons sont à égalité avec Béziers, sixième. Les Audois, quant à eux, sont dixièmes.

Aurillac toujours maître à la maison, Massy toujours sans victoire

Les réceptions passent et les succès s’enchaînent pour les Aurillacois. Ce vendredi soir, ce sont les Massicois qui ont fait les frais de la souveraineté des Cantaliens dans leur antre de Jean-Alric. Comme à Angoulême la semaine passée, c’est Elijah Niko qui a débloqué la situation. Après une belle réaction massicoise, les joueurs de Roméo Gontinéac ont dû s’employer pour se sortir d’un piège qui se refermait. Au total, Aurillac a inscrit cinq essais avec des réalisations de Bouyssou, Javakhia, Coertzen et Shvangiradze en plus de celle de Niko pour s’imposer 36-29. Les Cantaliens sont cinquièmes au classement. Massy est désormais la seule écurie qui n’a toujours pas gagné après quatre journées.

Provence Rugby décolle enfin

Les Massicois sont désormais les seuls puisque ça y est, Provence Rugby a signé sa première victoire de la saison ! Les Provençaux n’ont pas tardé à se mettre la rencontre dans la poche. Dans les dix premières minutes, Nkinsi et Axtens ont franchi la ligne pour lancer les leurs vers le succès. Le premier acte a tout simplement été à sens unique avec deux autres essais aixois signés Ruru et Tagi. Avec un score de 26-3 à la pause, la messe était dite. Dans le second acte, les joueurs de Mauricio Reggiardo se sont contentés de gérer pour finalement s’imposer 35-15. Avec ces cinq points, les Provençaux s’offrent un bon bol d’air tandis les Angoumoisins se retrouvent dans la zone de relégation.

Colomiers fait le gros coup à Agen

Quelle rencontre à Armandie ! Comme un symbole, la partie s’est terminée après une action de trois minutes durant lesquelles les Agenais ont bien cru arracher la victoire. Malheureusement pour les Lot-et-Garonnais, un grattage columérin a mis fin à leurs espoirs. L’USC signe le gros coup de ce vendredi soir en s’imposant 22-21 sur la pelouse du SUA. Colomiers a notamment fait la différence grâce au pied de Maxime Javaux, en pleine réussite face aux perches et auteur d’un drop important. Avec ces quatre points, l’USC s’installe sur le podium, Agen encaisse son deuxième revers à domicile et reste enlisé dans la deuxième partie du classement.

Grenoble fait tomber Rouen !

Après trois victoires pour débuter la saison, les Rouennais sont tombés ! Au stade des Alpes, les Normands ont rapidement vu leurs espoirs de quatrième victoire s’envoler. Dans le premier quart d’heure, une formation rouennaise remaniée a craqué à deux reprises. L’ailier du FCG, Karim Qadiri s’offre un doublé et permet déjà aux siens de se détacher. En seconde période, c’est Bautista Ezcurra qui franchit la ligne pour offrir aux Isérois le point de bonus offensif. Avec ce succès à cinq points, les Grenoblois sont seuls deuxièmes de la Pro D2.

Total régal entre Béziers et Montauban !

Ce n’est pas tous les week-ends que nous avons la chance d’assister à une rencontre à dix essais ! Et bien ce duel entre Biterrois et Montalbanais a offert un magnifique spectacle. Au bout d’un festival offensif, c'est Béziers qui s’impose à la maison sur un score assez fou de 43-33 ! Avec six essais inscrits, dont trois pour un seul homme nommé Raffaele Costa Storti, l’ASBH pensait bien tenir le bonus offensif avant qu’un essai de Rokoduguni a quelques secondes du terme vienne ternir une belle soirée dans l’Hérault. Béziers est accroché au six premières places, Montauban onzième.