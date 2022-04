Cette saison, Aurillac s’est montré quasi-intraitable à domicile, ne concédant qu’une seule défaite avant ce soir, face à Bayonne en tout début de championnat. Le Stade Jean-Alric, un révélateur pour les équipes du haut de tableau, que le Stade Montois n’a pas négligé, malgré une large rotation d’effectif par rapport à la semaine passée. Une victoire, qui montre clairement que Mont-de-Marsan veut finir la saison régulière en première position, et qui permet de creuser un peu plus encore l’écart sur son nouveau dauphin, l’Aviron Bayonnais.

Même avec 12 changements par rapport à l’équipe qui a battu Bayonne la semaine passée, le Stade Montois a encore une fois montré beaucoup d’automatismes dès le début de la rencontre. Et plus particulièrement en mêlée fermée, qui a permis au leader de Pro D2 d’inscrire le premier essai de la rencontre avec un départ derrière son pack de Maxime Gouzou (0-7, 7e minute). Des réglages précis en touche également, avec un second essai tout aussi rapide sur une combinaison permettant à Pablo Dimcheff de breaker d’entrée de jeu (0-12, 12e minute). Un début de match remarquable, qui a tout de même fini par réveiller les Cantaliens, dominateurs par la suite et provoquant des fautes landaises. Les Auvergnats, qui se sont récompensés par la botte de Marc Palmier, ont pu réduire peu à peu l’écart (9-12, 33e minute). Joueurs, les aurillacois ont provoqué de nombreuses fautes montoises par un jeu rapide et ouvert, mais n’ont pas réussi à trouver la faille dans ce premier acte, malgré l’appui du vent. Grâce à son départ canon, le Stade Montois rentrait aux vestiaires avec une petite avance de trois points.

Un départ canon face au vent, puis une seconde période parfaitement maîtrisée

En menant au score et en jouant contre les éléments, les Montois avaient peut-être fait le plus dur avant de revenir sur la pelouse, avec l’espoir d’une nouvelle victoire dans cette saison remarquable. Une première pénalité de Laousse-Azpiazu redonnait 6 points d’avance, mais Aurillac parvenait enfin à trouver la faille sur un jeu au pied de Bouyssou pour Minguillon, qui parvenait après un jongle à aplatir l’essai (14-15, 55e minute). Mont-de-Marsan comptait alors sur son banc pour faire définitivement la différence. Dès son entrée, Léo Coly a alors accéléré le jeu, et ses avants ont su faire le travail afin d’ouvrir des brèches, pour un troisième essai de Simon Labouyrie, qui faisait un nouveau break au meilleur des moments (14-22, 64e minute). Une pénalité de plus de Laousse-Azpiazu donnait ensuite un peu plus encore de confiance au leader de Pro D2, pour aborder sereinement les 10 dernières minutes. Sûr de leurs forces, les Landais sont même allés chercher le bonus offensif avec un 4e essai de Vereniki Goneva, servi par un judicieux jeu au pied de Léo Coly, une fois encore décisif à la sirène (14-32, 80e minute).

Grâce a cette 7e victoire de suite, la 8e de la saison à l’extérieur, Mont-de-Marsan conforte donc sa place de leader et maintient la pression sur Bayonne, à nouveau son dauphin au classement (96 points, contre 86 aux Basques). Les Landais vont maintenant tenter la passe de huit en recevant Béziers (vendredi prochain à 20h45), toujours en lutte pour le Top 6. Pour Aurillac, cette 2e défaite de la saison à domicile ne menace pas vraiment le maintien des Cantalien en Pro D2 (10e avec 54 points). Aurillac va tout de même devoir faire un dernier effort pour glaner les petits points qui lui manque encore pour assurer définitivement son avenir, et pourquoi pas dès la prochaine journée et un déplacement à Carcassonne (vendredi également à 19h30).