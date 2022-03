Un héritage entre père et fils qui se fait tout en douceur. Mathis Galthié, fils du sélectionneur du XV de France était pour la première fois de la saison sur la feuille de match lors d'un match de son éuipe de son équipe après deux apparitions à Bayonne et Provence Rugby. Le jeune demi de mêlée de 20 ans a eu 35 minutes à se mettre sous la dent contre Béziers. Et le poids de l'héritage paternel ne lui a pas vraiment pesé, son papa ayant aussi évolué sous les couleurs columérines à la fin des années 90, qui plus est au même poste que son fils. Propre dans ses lancements de jeu, dynamisant le jeu columérin sous des conditions pour le moins difficiles, il s'est montré à l'aise sur le pré. Il a su apporter de la fraîcheur et de l'équilibre dans une fin de match tendue.

Après la rencontre, Mathis Galthié savourait : "Ce sont quatre points super importants pour la suite de la saison, avec des bonnes sensations. La famille était présente donc ça fait plaisir". Et n'allez pas lui demander s'il avait la pression, il balayera la question d'une réponse négative, presque incrédule qu'on puisse s'interroger. Preuve que le fils a de qui tenir et pourrait s'inscrire dans les pas de son père à Colomiers.