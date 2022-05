La première réaction du joueur : "Ici, je vais encore beaucoup apprendre " Sireli Maqala :'Ici, je vais encore beaucoup apprendre ' Lié au club jusqu’en juillet 2023, Sireli Maqala justifie son choix d’avoir prolongé jusqu’en 2024. sireli maqala prolonge jusqu'en 2024! Les supporters vont être contents d’apprendre que vous serez Bayonnais les deux prochaines saisons… Je suis très heureux de rester une saison de plus ici. J’avais planifié de connaitre le Top 14 avec Bayonne en deux ans maximum. Là, je me suis lié jusqu’en 2024 mais j’espère que l’on va remonter en Top 14 dès ces prochaines semaines !", "Cela fait 6 mois que je suis ici maintenant et j’aime beaucoup ce club, cette ville, l’ambiance au stade aussi bien sûr. La façon dont les supporters chantent et nous soutiennent, c’est vraiment très beau."