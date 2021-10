Sans le savoir, le 29 février 2020, Laurence Pearce a sans doute disputé son dernier match officiel de rugby professionnel. Il avait alors 29 ans. Derrière, la pandémie a interrompu puis annulé la saison 2019/2020. Mais, en septembre, lors de la reprise, l’Anglais faisait bien partie de l’effectif suaviste pour 2020/2021. Il était d’ailleurs dans le groupe pour disputer un match amical à huis clos contre Bayonne. Pour la dernière fois.

Très vite, son absence du groupe, tant à l’entraînement que lors des matchs, suscitait des interrogations. Et forcément, des spéculations voyaient le jour. "Pearce ferait du chantage au club en faisant valoir une blessure car il veut partir", commentaient des supporters. Ce qui n’aurait, selon nos informations, jamais été le cas.

Sauf que. Tant Christophe Laussucq que Jeff Fonteneau ne sont alors en mesure de donner des nouvelles du colosse. Le mystère devenait pesant et ce secret de polichinelle inquiétait. "Je ne suis pas médecin", assurait simplement le manager de l’époque.

Du côté d’Armandie, les apparitions de l’ancien Montois se comptaient sur les doigts d’une main. D’ailleurs, il n’était quasiment jamais là. Pourtant, au sortir d’un match à Montpellier, le président du SUA assurait que son joueur était sur le point de revenir "d’ici 15 jours". Jamais il n’est revenu.

Blessure au dos fatale

Finalement, au mois de décembre 2020, nous commencions à comprendre que la saison de Pearce était d’ores et déjà terminée. "Nous recherchons un 8 comme joker médical pour pallier une longue absence", lâchait Fonteneau en conférence de presse.

Jean-François Fonteneau, président d'AgenIcon Sport

Puis, alors qu’on pensait l’Anglais parti quelques mois auparavant au Cers de Capbreton à la suite d’une blessure au genou, on apprenait qu’il souffrait finalement du dos. Une blessure l’empêchant de courir.

Sur Instagram, il postait dans les semaines suivantes quelques vidéos en vélo avec son chien, près d’Agen. Mais toujours pas de nouvelles d’un possible retour à l’entraînement. De l’eau a coulé sous les ponts et l’histoire s’est finalement faite oublier.

Le joueur venait à quelques rencontres à domicile pour encourager ses coéquipiers, mais pas plus. Régis Sonnes, lorsqu’on lui posa la question, se montrait d'ailleurs très sceptique quant à une possible reprise. Et voilà que, petit à petit, tout le monde comprenait que du statut de "fin de saison", Laurence Pearce était passé à une possible "fin de carrière".

Toujours dans l’effectif... officiellement

Au printemps dernier, nouveau rebondissement. Revoilà Laurence Pearce en tenue de sport. Tantôt à la salle de musculation, tantôt trottinant à l’entraînement. L’espoir renaissait pour les supporters et son agent assurait que le joueur serait apte la saison suivante. La présence du bonhomme dans l’effectif annoncé par le club pour cette année 2020/2021 témoignait alors d’un possible miracle.

Sauf qu’en coulisse, les nouvelles n'étaient pas bonnes. À l’intersaison, Jeff Fonteneau expliquait souvent que la carrière du joueur restait compromise. Sauf que ce dernier refusait de lâcher prise et sa femme assurait sur les réseaux sociaux que son mari communiquerait si mauvaise nouvelle il doit y avoir.

Laurence Pearce - AgenIcon Sport

De notre côté, nous avons très souvent demandé au service communication du club un possible entretien avec le numéro 8. "C’est encore trop tôt", nous a-t-on toujours répondu.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Laurence Pearce fait toujours partie du groupe du SUA. Officiellement. Sauf que les supporters ne l’ont pas revu depuis plusieurs mois. "Je ne pense pas l’avoir aperçu cette saison, assure l’un d’entre eux. L’an dernier, il venait au moins occasionnellement." Et certains joueurs confirment cela. Nous n’avons d’ailleurs jamais croisé l’intéressé lors des matchs, cette saison.

Cependant, aux dernières nouvelles, sa blessure au dos serait toujours bien présente et une autre à la cheville va nécessiter une opération. Alors que Pearce est en fin de contrat en juin prochain, il ne rejouera pas avec le SU Agen - c’est une certitude, selon plusieurs membres du staff.

Quid de sa carrière rugbystique ? Est-il "terminé" pour ce sport ? Aujourd’hui, la tendance penche effectivement vers cette option selon nos informations.

Par Mathieu Vich