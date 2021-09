L'ailier de Nevers avait témoigné son indignation sur ses réseaux sociaux, après avoir entendu ces mots à son encontre lors de la rencontre : "Je vais te brûler, mangeur de bananes". Sur Rugbyrama, ce dimanche, Ambadiang avait livré que "de tels propos de la bouche d'un joueur, c'est inacceptable." Jusqu'alors inconnu, l'auteur de ces insultes est maintenant identifié, il s'agit de Ludovic Radosavljevic. Le joueur de 32 ans a publié un message d'excuse sur son compte Instagram :

"Suite aux récents évenements, et après des excuses déjà formulées immédiatement dans les vestiaires, je tiens à présenter aujourd'hui publiquement et officiellement mes excuses à Christian Ambadiang, pour mes propos qui sont inacceptables. Suite à un enchaînement d'évènements dans un contexte de match tendu, mes mots ont dépassé ma pensée. Je mesure la gravité de mes actes et j'en prends l'entière responsabilité en m'excusant aussi auprès de toutes les personnes que cela a pu choquer. Cela ne fait pas partie de mes valeurs, ni de celles que je transmets à mes enfants. Je reste un humain qui fait des erreurs et qui apprend de celles-ci."