Après avoir officialisé les prolongations de contrat des 2e ligne néerlandais Koen Bloemen (JIFF, 23 ans) et hongrois Bence Roth (25 ans) et de l’ailier sud-africain Christiaan Erasmus (26 ans) mardi, Bourg-en-Bresse a validé deux nouvelles prolongations mercredi soir. Il s’agit du 3e ligne Lucas Lyons (28 ans, ancien briviste et limougeaud) et du centre Alexandre Badet (24 ans). Ils paraphent tous deux un nouveau contrat pour les trois prochaines saisons.