Plus à son aise face au mur du vent qu’avec des bourrasques dans le dos, l’Uson Nevers Rugby a mis du temps pour user la défense carcassonnaise en seconde période, remontant inlassablement le ballon et enchaînant les séquences en vagues jusqu’à faire rompre la résistance adverse à l’heure de jeu.

À cet exercice, le flanker Julien Kazubek s’est révélé précieux par sa mobilité et la fluidité de sa passe, intercalé dans les trois-quarts ou assurant la continuité en bout de ligne. Longiligne et aérien (1,95 m pour 102 kg), le Bourbonnais a illustré magistralement, vendredi soir, la complémentarité des profils dans la troisième ligne de l’Uson cette année, avec un « traqueur-gratteur » en numéro 6 et un champion de la percussion en 8.

Depuis son arrivée en 2015 dans la Nièvre, il réalise actuellement sa meilleure saison, avec déjà vingt et une feuilles de match sur vingt-six et une septième titularisation consécutive. Son apport constant dans le jeu courant explique en grande partie cette montée en puissance, à laquelle la plénitude de l’âge (30 ans en juin prochain) n’est sans doute pas étrangère. Mais c’est avant tout par son rôle clé dans l’alignement que le flanker casqué s’est imposé comme une pièce maîtresse du pack usoniste.

Habile preneur de balle au plus haut des cimes, maître contreur des lancers adverses, Julien Kazubek n’aura guère eu l’occasion de faire briller cette facette de son art face aux Audois. La faute à la tempête transformant la balistique de la touche en épuisant lancer de frisbee.

Par Sébastien Chabard