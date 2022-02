Narbonne revit, Bourg-en-Bresse a le sourire

C'est une victoire vitale pour les Narbonnais qui ont su l'emporter face à Rouen. Alors que Meret et Lydon au mano à mano en premiere période, c'est Fortuin qui marquera le premier essai du match. En deuxième période, Bonnot inscrira un essai pour Rouen mais les deux pénalités de Meret auront consolidé l'avantage audois. Côté bressan, un match au score elevé était attendu vu les dernieres performances des deux équipes. Si il a démarré timidement avec un essai de Rokoduru dans les 40 premières minutes, les cinq essais de la deuxième période ont répondu aux attentes que l'on plaçait dans ce match. Gailleton a permis à Agen de bien démarrer la seconde période, mais les quatre essais de l'USBPA (William, Elia, Kapanadze et Hingano) ont renversé la vapeur. Poussé par Marcel Verchère, ils l'ont finalement emporté.

Grenoble et Béziers se donne de l'air

Un match à deux visages pour Grenoble mais un succès qui fait du bien après deux défaites à la maison. Un mauvais début d'année qui vient s'ensoleiller avec cette victoire contre Aurillac. Séguret et Ezcurra ont lancé correctement le FCG, et même si Niko et Tivoli ont répondu, les Isérois ont tenu bon. Ils reprennent quatre longueurs d'avance sur la zone rouge. Pour Béziers, la réaction a permis de renverser un Bayonne pourtant à 41 points de moyenne sur les deux derniers matchs. Score "inverse" avec 14 points inscrits par les Basques ce soir. Menés 14 à 0 donc, les Biterrois ont passé 35 points en 50 minutes à l'Aviron. Courtaud, Ferrer, Barrère et Votu ont été les marqueurs pour l'ASBH. Béziers se place 11ème ce soir.

Provence et Vannes l'emportent

Un solide adversaire se dressait ce soir face à Provence. Carcassonne restait sur 3 succès de rang. Mais Provence a pu compter sur l'ex-clermontois Peter Betham pour inscrire le premier essai de la soirée avant que Marrou ne l'imite. Azar et Tui de l'autre côté ont fait de même mais la précision de Massip a donné l'avantage aux Aixois. Un autre buteur a été un précieux artisan, c'est Quentin Etienne le Vannetais. Auteur de 12 points pour le RCV, il a bien aidé les siens tout comme Leafa et Curtis, les marqueurs bretons. Montauban reste sur quatre matchs sans victoires, malgré le doublé de Meafua ce soir.

Mont-de-Marsan, nouveau leader

Dans un match que l'on attendait cadenassé et stratégique c'est Mont-de-Marsan qui a su tiré son épingle du jeu. Si les deux ailiers De Nardi pour les Landais et Sanday pour "Oyo" ont marqué en première période, le Stade montois remporte la seconde période grâce à un essai de Laousse Azpiazu et un drop de l'ouvreur Du Plessis sur un renvoi d'en-but. Avec cette important victoire bien mené par leur leader Léo Coly, les locataires de Guy et André Boniface prennent la tête du championnat.