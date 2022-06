C’est ce lundi en milieu de matinée, et après une nuit de fête, que les joueurs et entraîneurs de Bayonne ont quitté, en avion, la ville de Montpellier, son soleil et ses douces températures estivales.

« La journée d’hier était énorme, raconte le pilier gauche, Swan Cormenier. Au coup de sifflet, il y a eu une très grosse sensation de délivrance. Nous avons eu une saison sous pression, on voulait bien finir. Avec le groupe entier, les vingt-trois sur la feuille de match, les blessés, on a fêté comme il se devait le titre. C’est grâce à l’ensemble de l’équipe qu’on est arrivé là. On se doit de faire une bonne semaine de fête pour tous se remercier. Vous savez, ce titre va nous permettre de nous réunir dans dix ans. Désormais, nous sommes liés à vie grâce à ça. »

Au balcon de la mairie, comme en 2016

En 2019, après la victoire contre Brive, la mairie étant en travaux, c’est au stade Jean Dauger qu’avaient eu lieu les célébrations. Cette fois, les Bayonnais sont attendus à la mairie en fin de journée, vers 18 heures. Ils vont ensuite être présentés au balcon de l’hôtel de ville aux alentours de 18h30 pour soulever le bouclier.

Comme en 2016 et le succès en finale contre Aurillac, une foule nombreuse est attendue sur la place de la mairie pour accueillir les joueurs basques. « Je pense que ça va être incroyable », se projetait, ce matin, le talonneur Bayonnais Torsten Van Jaarsveld. « Je m’attends à beaucoup, beaucoup de monde et une très grosse ambiance », prévoyait, lui, Swan Cormenier.