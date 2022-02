Ce succès des Montois dans le Lot-et-Garonne fera date, quoi qu’il en soit il est déjà historique. Car les Landais, qui ont compté jusqu’à 14 points de retard dans cette partie, sont allés décrocher le premier succès de leur histoire sur les terres des Agenais, grâce notamment à leur résistance sur la fin de cette partie, et grâce à un essai décisif de Naituvi à moins de 10 minutes du terme. Derrière une mêlée, le Fidjien est parti de son camp pour percer le rideau, taper à suivre et venir devancer la défense à la course pour aplatir du bout des doigts, et ainsi faire basculer cette rencontre folle (71e, 20-28).

Voir Agen décrocher le bonus défensif est mérité au regard de l’énergie mise par les joueurs de Bernard Goutta qui ont tout donné, et se sont appuyés sur une solide mêlée. L’essai arraché par Kolinio Ramoka en fin de duel a eu son importance, à la suite d’une succession de charges près de la ligne (76e). Pour autant, le SUA regrettera à coup sûr son indiscipline qui lui a fait perdre un peu le fil, et a surtout permis au SMR de se sortir de la pression, de gagner de précieux mètres, et de relever la tête quand le danger se faisait pressant. Le sang froid de Du Plessis pour claquer un drop a aussi compté (65e, 20-23).

Ramoka, Naituvi, Goneva… ça décoiffe !

D’un bout à l’autre de cette partie on retrouve donc Ramoka, pour aller chercher le bonus défensif dans le final, et ce alors qu’il avait ouvert le bal en prenant un intervalle – lancé comme un frelon – sur un service de Graou en sortie de ruck (14e, 8-3). Une belle entrée en matière suivie du break grâce à Loris Tolot, à la réception d’un coup de pied aussi étrange que précis de Lagarde pour créer le décalage (27e, 15-3). Mais c’était sans compter la réaction rapide de Mont-de-Marsan, par l’intermédiaire de Lucas Mensa en bout de ligne, décalé par Desaubies suite à une relance dévastatrice de… Naituvi. Déjà lui.

Et à ce concours du meilleur dynamiteur, Goneva a rendu une belle copie, et il a ainsi pu finir dans un coin un renversement rapide des Landais, grâce à des passes dynamiques (63e, 20-18). L’entrée de Léo Coly a d’ailleurs changé beaucoup de choses pour les hommes de Patrick Milhet, qui grâce à son explosivité a su redonner du poids à son attaque. La défense montoise est alors montée d’un cran, et son agressivité lui a permis de jouer ensuite sur la fatigue de son adversaire. Le Stade Montois réalise donc la belle opération, reprenant ainsi la 1ère place de PRO D2 que Bayonne lui avait « piqué » la veille. Tandis que le SU Agen se sait toujours sous pression pour le maintien, et doit se contenter d’1 point.