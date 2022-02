Narbonne a brisé la malédiction

Il a fallu attendre le début du mois de février pour voir Narbonne l'emporter au Parc des Sports et de l'Amitié en Pro D2. Et comme le destin fait bien les choses, c'est face à Provence Rugby que les coéquipiers de Louis-Benoît Madaule ont trouvé le chemin du succès (34-33). Souvenez-vous en début de saison, c'est sur la pelouse de ces mêmes Provençaux que le RCN avait empoché sa première victoire de la saison, au bout du fil. Et bis repetita en ce jeudi de matchs en retard de Pro D2, puisque c'est à la dernière seconde que les Audois ont obtenu leur victoire.

Devant d'un petit point au moment où la sirène a retenti, les hommes de Julien Seron ont su résister à une dernière mêlée en faveur des Aixois pour glaner la pénalité libératrice. Ce succès vient aussi récompenser (enfin) les Narbonnais, si souvent accrocheurs à domicile, mais qui n'avaient jusqu'à présent jamais su tenir le score. Cette fois-ci, malgré deux essais "casquette" encaissés, les réalisations de Chaput, Madaule, Taulagi et Maraku ont bel et bien permis à Narbonne de l'emporter, avec un gros match de sa troisième ligne. Ce succès est précieux permet aux Orange et Noir de résister quelque peu dans la course au maintien.

Bourg-en-Bresse poursuit sa série folle

Cinq matchs consécutifs sans défaite, voilà qui a de la gueule. Peu d'équipes de Pro D2 peuvent se targuer d'avoir la dynamique de Bourg-en-Bresse en ce moment. Le promu s'est une nouvelle fois imposé jeudi, sur sa pelouse de Marcel-Verchère, face à Aurillac (17-13). Une victoire d'autant plus importante qu'avec les victoires de Narbonne et Agen, Bourg s'est assuré sa place hors de la zone rouge à l'issue de la journée et s'est replacé à hauteur de Rouen et à un petit point de Grenoble. Pour vaincre les Cantalous, les hommes de Fabrice Estebanez, toujours invaincu depuis son arrivée au club, ont fait preuve de résilience.

Passés devant au score après un premier acte très pauvre en jeu, ils ont d'abord concrétisé grâce à Bloemen avant de se faire rejoindre puis dépasser. Mais en fin de match, Malietoa Hingano est finalement sorti de sa boîte pour inscrire un superbe essai personnel pour offrir ce nouveau succès aux siens. Bourg-en-Bresse croît plus que jamais au maintien !

Conquérant, Agen suit le rythme

Décidément, cette course au maintien est encore plus passionnante que prévu ! À l'instar de Bourg-en-Bresse et Narbonne, Agen a profité de son match en retard pour glaner quatre points de plus en vue de sa survie dans l'antichambre de l'élite. Pourtant, face à Vannes, neuvième de cette Pro D2, les Lot-et-Garonnais avaient une certaine pression sur leurs épaules : au moment de débuter le match, ils étaient tout simplement dans la zone rouge. Alors pour éviter de rester à cette inconfortable 15e place, les Agenais ont redoublé de combativité pour repasser devant Rouen au classement.

Plus conquérants que Vannes, les Agenais ont fait la course en tête tout au long de la partie. Les coéquipiers d'Arnaud Duputs ont su se montrer réalistes, notamment face aux perches avec six pénalités et trois transformations partagées par Paul Graou et Raphaël Lagarde. Les essais, inscrits par Maravat, Sloan et Lokotui n'ont fait que confirmer la domination agenaise.