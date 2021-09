Depuis le début de la saison, Montauban avait l’habitude de se reposer sur ses avants pour faire la décision. Mais à Sapiac face à Béziers, ce sont surtout les trois-quarts qui se sont illustrés, pour offrir un joli spectacle. Parmi eux, et alors que l’ont pourrait citer Jérôme Bosviel ou Segundo Tuculet, c’est le jeune Stéphane Ahmed (22 ans) qui a le plus marqué les esprits. Omniprésent devant ses 4300 supporters, l’ailier a fait parler ses jambes de feu, mais a surtout été d’une grosse activité. Décisif, il débloquait le match dès la 14e minute, en inscrivant son deuxième essai de la saison.

Quelques minutes plus tard, il manquait de quelques centimètres le doublé suite à une très belle course mais parvenait à garder la lucidité pour libérer la balle avant l’essai finalement refusé d’Agnési. Mais son match se résume aussi à de bonnes attitudes en défense, où il a senti tous les coups. Tout proche d’intercepter le ballon au retour des vestiaires, il se signale par un grattage en bonne et due forme quelques minutes plus tard. Un véritable pionnier de la première victoire bonifiée des Montalbanais.