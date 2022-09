Bien que courtisé par certaines grosses écuries du Top 14, Maxime Lafage a finalement opté pour le RC Vannes à l’inter saison. Parce qu’à 28 ans, et bien qu’ayant à son CV pas moins de trois saisons au plus haut niveau avec La Rochelle (1) et Bayonne (2) et à la clé près de quarante feuilles de match (dont six en Challenge Cup), le garçon a compris qu’il lui serait difficile de se faire une place au soleil tant la concurrence est rude au plus haut niveau. À son âge (28 ans), le plaisir a pris le pas sur les ambitions de carrière. Et Lafage donne le sentiment de véritablement s’éclater au RC Vannes au point même d’être devenu en ce début de saison l’homme lige de ce RCV nouvelle version. En témoigne d’ailleurs son influence sur l’ensemble du collectif, en commençant par un coup de chausson magistral dans le jeu de dégagement.

Déjà auteur d’un essai, trois transformations et trois pénalités contre Soyaux-Angoulême en ouverture (soit vingt points et 64 % du total vannetais ce jour-là), Lafage a confirmé cette performance vendredi soir dernier contre Biarritz : cinq pénalités, deux transformations soit dix-neuf points et 55 % des trente-quatre points du club breton. Une entame de championnat qui laisse augurer des jours chantants pour le RCV qui ne s’est pas trompé sur le recrutement de ce garçon, aussi discret hors du carré vert qu’efficace sur celui-ci.

Par Didier Le Pallec