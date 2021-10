Face à Agen il est l’auteur de l’essai qui offre la victoire aux Narbonnais. À la 75e minute de jeu, au départ d’une belle action collective Sitatuti termine le travail en se jouant de la défense agenaise, qui, complètement impuissante a laissé filer le trois-quarts dans l’en but pour aplatir le deuxième et dernier essai de la rencontre. "J’ai marqué l’essai de la gagne oui mais c’est de la chance finalement. L’équipe fait le boulot avant moi et j’ai juste fini pour nous, cet essai c’est le nôtre, pas seulement le mien. Je suis vraiment content, gagner à Agen c’est bien pour le groupe, cette victoire fait du bien au moral. Je suis fière mais je n’ai pas vraiment les mots pour l’expliquer", assure l’ailier.

Ce week-end (comme depuis le début de la saison), Kimami Sitauti s’est démarqué par sa puissance et sa rapidité, formant d’ailleurs un duo presque parfait avec Taulagi sur la pelouse d’Armandie. L’ailier est l’un des joueurs les plus utilisés par le staff du Racing Club Narbonnais et fait partie des rares joueurs ayant joué les quatre-vingts minutes des six journées de Pro D2.