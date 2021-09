Difficile de ressortir une individualité columérine tant la victoire fut collective face à Montauban ce vendredi. Impossible de ne pas évoquer la performance du pack de Colomiers, qui a su résister à la puissance frontale adverse. Que ce fut en conquête ou dans les collisions, les locaux ont répondu au défi physique qui leur était promis. Et dans tous ces secteurs, le troisième ligne aile Anthony Coletta s’est montré très à son avantage. Promu numéro 1 de la touche en l’absence de Romain Bézian, il ne s’est pas démonté face à un spécialiste du genre en la personne de Tijiuee Uanivi.

Désigné capitaine pour la même raison, il a mené avec brio les siens vers une victoire qui était loin d’être acquise. À la mi-temps, la prudence était de mise dans le vestiaire domicile car les Montalbanais n’avaient pas dit leur dernier mot. Et c’est grâce à cette retenue et ce sérieux que les avants columérins ont par la suite dicté leur rythme. Le profil de Coletta (1,95 m, 107 kg), qui peut évoluer dans la cage, n’y est pas étranger. Choisi pour densifier la troisième ligne, il a réussi à éteindre les velléités adverses, bien épaulé par Mihai Macovei, précieux dans le jeu au sol et Aldric Lescure. La performance de l’ancien Angoumoisin prouve à quel point il s’est fondu dans la masse en très peu de temps, après une saison à peine à évoluer avec la Colombe. D’autant que la concurrence à ce poste est féroce…