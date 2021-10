Un triplé décisif pour Benjamin Geledan.Auteur de trois essais, en un peu plus de vingt minutes, le talonneur aurait même pu en inscrire un quatrième si, sur une percée le long de la touche son pied n’avait mordu la ligne à quelques mètres de l’en-but. Pour réaliser ce triplé l’Oyonnaxien a démontré ses qualités de vitesse pour venir au relais de Jérémy Gondrand sur sa première réalisation de la soirée, puis sa puissance sur les deux suivantes. Pour sa sixième saison sous le maillot oyonnaxien, le talonneur a ouvert son compteur à domicile lui qui avait déjà pointé deux essais cette saison à Nevers et à Vannes.

Ces cinq essais inscrits en font après sept journées (et six matchs disputés) le meilleur marqueur de Pro D2. Vendredi soir, l’annonce de ce classement l’a fait sourire : "C’est valorisant mais c’est anecdotique. Les essais marqués sont la résultante d’un travail collectif." Toujours est-il que Benjamin Geledan, porté par l’envie et la détermination, a donné l’exemple aux autres Oyomen. Dans ce match face à Montauban, cinq autres essais sont venus s’ajouter à son triplé, dont trois pointés par des avants.

Par Jean-Pierre DUNAND