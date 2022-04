Que ressentez-vous après cette fin de match haletante ?

Il y a beaucoup de joie, de satisfaction et d’émotion. Comme j’ai dit aux garçons : plus le chemin est difficile, plus belles sont les émotions. Aujourd’hui, on avait l’Everest à gravir. On s’est préparé pour cela, on savait que le match allait être dur, on s’était préparé à souffrir. L’enjeu en valait vraiment la peine, ce type de match décuple les émotions. Nous jouons au rugby pour ce genre d’émotion.

Vous avez fait preuve d’abnégation, il n’y a pas eu beaucoup d’occasions de jeu pour Mont-de-Marsan et vous arrivez à inscrire 3 essais ce soir..

Je pense que nos actions sont bien construites ce soir. On est sur la continuité de Vannes, on su exploiter le peu de ballon dont on disposait avec de la qualité de jeu. J’avais dit à mes garçons : on veut développer du jeu, du volume. C’est la volonté que nous voulons mettre. Mais avant de parler de volume de jeu, il faut respecter les fondamentaux qui sont la conquête et la défense. Je pense que ce soir, nous avons bien rivalisés dans ces domaines. Ce soir, je suis vraiment fier de mes garçons.

Campagnaro est actuellement en très grande forme depuis 3 rencontres, il a encore démontré ce soir.

Depuis Vannes et ce soir encore, il a été pertinent et efficace dans les tâches à réaliser. Il a su exploiter les espaces créés par le collectif, il a eu le geste juste et a réalisé de bons choix. Cette performance lui apporte de la confiance, c’est un joueur qui a besoin de confiance. Il a eu beaucoup d’activité, il faut aussi associer à cette performance Fabien (Perrin) mais également la rentrée de Jo (Deysel). Je n’ai pas envie de pointer une performance particulière, c’est la réussite de l’ensemble du collectif. Il a réalisé ce soir une prestation très intéressante.