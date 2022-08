Au total, cinq recrues biarrotes sont présentes sur la feuille du match. Joe Tomane et Simon Augry sont titulaires, Kilian Taofifenua, Charlie Francoz et Baptiste Germain débuteront eux sur le banc. Dans le quinze de départ oyonnaxien, on retrouve deux nouveaux visages, comme à Biarritz. L'ailier venu de Bayonne, Joe Ravouvou et le deuxième ligne, Victor Lebas se font directement une place parmi les titulaires. Sur le banc, on retrouvera Hugo Fabregue, Filimo Taofifenua, venus de Nevers et Bayonne.

Grands favoris à la montée à l'échelon supérieur, les deux formations jouent déjà gros et peuvent empocher des points qui pourraient compter au soir de la dernière journée. Rendez-vous ce jeudi soir !

Le XV de départ de Biarritz : 15. Lonca ; 14. Speight, 13. Perraux, 12. Tomane, 11. Barry ; 10. Bosch, 9. Couilloud ; 7. Augry, 8. Jalagonia, 6. O'Callaghan ; 5. Tyrell, 4. Dyer ; 3. Millar (cap.) ; 2. Renaud, 1. Erdocio.

Remplaçants : 16. Taofifenua, 17. El Fakir, 18. Francoz, 19. Hebert, 20. Germain, 21. Cadot, 22. Jonas, 23. Tabidze.

Le XV de départ d'Oyonnax : 15. Ensor ; 14. Ravouvou, 13. Vialelle, 12. Millet, 11. Reybier ; 10. Bouraux, 9. Cassang ; 7. Credoz, 8. Grice, 6. Lebreton ; 5. Battye, 4. Lebas ; 3. Berthaud, 2. Durand, 1. Raynaud (cap.)

Remplaçants : 16. Leiataua, 17. Bordenave, 18. Fabregue, 19. F. Taofifenua, 20. Gondrand, 21. Le Bourhis, 22. Bettencourt, 23. Laclayat.