Joe, votre équipe n’est pas passée loin de la victoire ce soir. Qu’est-ce qui vous a manqué ?

Nous sommes tombés face à un favori pour la montée en Top 14. Je voudrais dire que je suis très fier du combat qu’on a montré sur le terrain. L’état d’esprit était excellent. C’est le premier match de championnat. Il y a beaucoup de détails qui ne vont pas encore, mais c’est normal. Les garçons ont tout donné, je ne peux pas leur en demander plus.

Vous dites que Biarritz est favori à la montée, mais les entraîneurs de Pro D2 voient Oyonnax comme le grand favori…

Oui, je voulais dire que Biarritz est l'un des favoris. J’ai vraiment l’impression que nous avons joué à l’extérieur ce soir, si vous voyez ce que je veux dire. Les supporters ont joué un grand rôle dans le match. Nous avons été beaucoup pénalisés. Parfois justement, d’autres fois, car les supporters étaient très, très bons. Il y a eu trois essais refusés. Nous devons être plus réalistes, mais ce soir, à cause de cette ambiance - et bravo aux supporters du BO - l’arbitre a sifflé des décisions, où c’était “50-50”, en faveur de Biarritz.

Vous menez 5-9 à la pause et vous semblez gérer le match. Pourquoi n’êtes-vous pas parvenus à le maîtriser jusqu’au bout ?

Je trouve que nous étions assez dominants dans le match, en général. Quand tu crées autant d’opportunités comme ça, ça montre qu’il y a des choses en place. Mais à la fin, il y a trois essais refusés, donc nous n’avons pas été assez réalistes. Il y a eu trop d'indiscipline. C’est très compliqué de gagner un match à l’extérieur comme ça.

Quittez-vous Biarritz avec des regrets ?

Déjà, nous quittons Biarritz avec un bonus à l’extérieur contre un concurrent direct. C’est positif ! Nous sommes frustrés qu’on n’ait pas saisi ces opportunités avec les essais refusés. C’était un premier match à l'extérieur. Nous avons montré du combat, notre état d’esprit et nous ramenons un bonus qui sera important.