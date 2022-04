En provenance des Waratahs, il était venu notamment pallier la longue suspension de Ryno Pieterse et les blessures de Stéphane Onambélé et Mathieu Babillot. Un joker médical peu utilisé finalement puisqu'il aura disputé seulement six rencontres, toutes compétitions confondues. Des participations principalement en Champions Cup où il avait débuté à trois reprises.

Alors prétendant à la montée en Top 14, puisque bien embarqué dans les phases finales, Colomiers affiche ici un recrutement ambitieux dans une belle écurie du Top 14.