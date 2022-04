Actuellement à la lutte pour sa survie en Pro D2, Bourg-en-Bresse sent la pression monter de semaine en semaine. Vendredi, les Bressans n'ont pas pu résister à Nevers sur la pelouse de Verchère et ont fait un pas vers la relégation en Nationale. Mais suite à la mauvaise performance sportive, l'USBPA a dû faire face à "des faits inadmissibles". Dans un communiqué publié ce dimanche par le club, le président Jean Pierre Humbert a condamné un acte commis par un spectateur à l'issue du match : "

Suite à la défaite contre Nevers le vendredi 15 avril, un de nos joueurs a été agressé verbalement et victime de crachats de la part d’un spectateur. Si l’on peut comprendre la déception de nos supporters, de tels agissements sont inadmissibles dans l’enceinte du stade Marcel Verchère et nous mettrons tout en œuvre pour retrouver le ou les auteurs de ces faits avec des sanctions qui pourront aller jusqu’à l’interdiction d’accès au stade." Un acte qui ne sera donc pas sans suites. Le président a aussi tenu à apporter son soutien au joueur concerné, ainsi qu'à l'entièreté de son groupe et de son staff.

Le manager des Bressans, Fabrice Estebanez, partageait aussi son sentiment dans ce même communiqué : "Notre sport est un sport collectif, nous perdons et nous gagnons ensemble. Je ne peux accepter ces insultes et cette agression. Mes joueurs ont un engagement exemplaire. Ce genre de comportement est à bannir de nos stades et de notre sport".