Premier match et premier succès acquis non sans mal ?

Une victoire en première journée qui est facile c’est quand même rare. Toutes les équipes sont préparées et impatientes. Il y a eu de l’imprécision même si on se connaît bien, il n’y a rien qui remplace les matchs. En deuxième mi-temps on prend un peu le dessus et c’est dommage que nous n’ayons pas réussi à faire la belle action de plus pour le bonus. Mais on est contents d’avoir gagné, il ne faut pas sous estimer cette équipe de Carcassonne. Avoir gagné contre eux avec un peu de marge est une grosse satisfaction donc on va profiter un peu et vite basculer sur Rouen.

Cela fait partie de vos regrets de ne pas avoir réussi à aller chercher le bonus offensif ?

Avant le match ce n’est pas un regret, on ne se dit pas ça. Mais sur le scénario du match on sentait que cela pouvait être possible. Finalement on fait des fautes bêtes et on n’arrive pas à concrétiser quand ils sont à treize.

Julien Sarraute n’avait qu’une envie avant ce match, c’était de vous voir réussir à mettre votre jeu en place, êtes-vous satisfait sur ce point-là ?

On l’a fait par moments mais pas de manière constante. On a perdu beaucoup de ballons et c’est vrai que notre jeu demande de le garder sur des longues séquences pour fatiguer l’adversaire et on n’a pas souvent réussi à enchaîner.

Il y a eu beaucoup de pénalités concédées face à Carcassonne, cela fera partie des axes d’amélioration pour la semaine prochaine ?

Oui c’est vrai qu’il y a eu beaucoup de pénalités. C’était la première journée, nous étions sans doute un peu trop enthousiastes ce qui fait que l’on va un peu trop loin sur l’engagement.

En fin de rencontre vous avez évolué à l’ouverture, c’est un poste où vous vous plaisez ?

J’ai souvent couvert les deux postes. Cette année nous n’avons pas de troisième ouvreur donc cela sera probablement moi. C’est mon poste de formation donc oui je m’y plais et en plus cela change un peu du poste d'arrière où on court plus que ce que l’on touche le ballon. En numéro dix on touche plus la balle.