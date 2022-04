"Comme la semaine dernière, il y a de la frustration. Ça me gonfle, parce que j’en ai marre qu’à la fin des matchs on vienne me voir en me disant “tu as une belle équipe, elle rivalise”. Ça commence à m’énerver. Maintenant, je veux gagner. Et puis, il faut qu’on arrête de trop nous arbitrer. Il y a deux équipes sur le terrain, il faut les arbitrer les deux. Quand je parle avec les managers, ils me disent “putain, vous avez une sacrée équipe”, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde, en fait. Sur le premier maul, on prend un essai de pénalité et un carton jaune (au quart d’heure de jeu, avec un jaune attribué à Furno N.D.L.R.). Je me dis donc qu’au premier maul qu’on fera, s’il y a une pénalité, il y aura donc un essai de pénalité et un carton jaune. Eh ben non. Pour nous, il n’y a pas ça.

En seconde période, les Bayonnais ont appuyé sur l’accélérateur. Nous avons eu un quart d’heure difficile, mais malgré ça, les mecs n’ont pas lâché. Ils sont revenus et on a eu l’opportunité de pouvoir ramener quelque chose. Sur le contenu, où j’attends les joueurs, on a été bon. Stratégiquement, aussi. Après, il y a un ballon qu’on sort directement en touche et, derrière, on prend des points. On manque une pénalité face aux poteaux et, ensuite, on prend des points.

Ce soir, j’ai mis la meilleure équipe pour venir gagner ici. La semaine dernière, j’avais mis la meilleure équipe pour aller gagner à Oyonnax et la semaine prochaine, je mettrai la meilleure équipe pour essayer de gagner à Nevers."