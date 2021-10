La situation est lunaire au SUA LG. À l’aube d’une rencontre encore décisive en Bretagne, Christophe Deylaud a démissionné et Régis Sonnes a été suspendu. Ce mercredi matin, alors que l'entraînement était prévu à 10 h 45 avec une ouverture au grand public, comme d’habitude, un mail a été envoyé par le service communication du club. « Exceptionnellement, l'entraînement du jour se fera à huis clos. Le point presse prévu à 12 h 30 est donc annulé. » Bref, justement, de la communication, il n’y en aura plus avant vendredi soir. Du moins sur le contenu sportif.

Les habitués des entraînements, aussi appelés « membres de la main courante » n’ont pas caché quant à eux, à l’entrée du stade, leur mécontentement. « Si nous ne pouvons plus venir alors que nous sommes là tous les jours, nous ne viendrons plus aux matchs non plus » nous a même envoyé l’un d’entre eux.

Malgré tout, nous avons réussi à nous faufiler tant bien que mal et à assister de près ou de loin à la séance… Quelques instants après avoir croisé Philippe Benetton aux abords du stade, en voiture.

Pro D2 - Entraînement à huis clos pour le SU Agen.Other Agency

Il n’y avait pas vraiment de sourires sur le terrain d’honneur. Mais de la concentration, de l’application et une rigueur rarement vue jusqu’ici, notamment chez les trois-quarts. Renforcés par plusieurs espoirs, ils ont tenté d’ajuster certaines approximations, même s’il est vrai, depuis le début de la saison, on ne les a vus que trop peu à l'œuvre.

Ortiz et Mirande sont bien là

Après l’incroyable retournement de situation dans le staff agenais, l’on pouvait se demander si David Ortiz et Sylvain Mirande allaient bien rester au chevet de ce Sporting désespérément malade. La question est oui puisqu’ils sont apparus, avec leur dossard vert, au milieu de leurs joueurs. Le premier était avec les avants, l’autre avec les arrières, avant que les deux groupes ne fusionnent pour compléter la séance. Néanmoins, cela a fait tout drôle de ne plus voir Régis Sonnes ou même récemment Christophe Deylaud faire la jonction entre les différents groupes de travail.

Alors que certains joueurs cadres effectuent petit à petit leur retour comme Camille Gérondeau, Mathieu Lamoulie pour ne citer qu’eux, nous avons pu constater une chose : l’absence d’un homme fort dans ce groupe alors qu’il joue une partie de sa survie lors des prochaines semaines.

Au milieu des travaux du stade Armandie, le chantier semble encore plus important sur le terrain.

Par Mathieu Vich (crédit photo : Morad Cherchari)