Comment expliquez-vous les difficultés rencontrées par le pack agenais ?

On a eu beaucoup de mal en conquête. En première mi-temps, nous avons été à 15 contre 13 mais on les a laissé jouer, ils faisaient qu’avancer et du coup on a commencé à vraiment subir. Ils avaient clairement l’ascendant sur la conquête. Et, cet essai en fin de première période nous a fait beaucoup de mal.

Quand vous approchiez de la ligne adverse, sur les lancers en touche, avec le vent, pourquoi avoir effectué des lancers en fond d’alignement, c’est très dangereux…

On a des leaders de touche, on travaille comme ça la semaine. Peut-être qu’il faut changer les choses, on voulait essayer de les surprendre mais ça n’a pas marché. Sûrement que ça fonctionnera le week-end prochain et j’espère qu’on aura davantage de réussite.

Comment expliquez-vous cette première mi-temps, où vous ne touchez quasiment pas le ballon ?

Nous étions contre le vent, on se dit qu’on va jouer les ballons mais au final on les regarde jouer. On ne les agresse pas sur les plaquages, dans les rucks, on les laisse mettre leur jeu en place et forcément on subit. On arrive à la 37ème minute, il y a 6-3 pour eux, on se dit que c’est une bonne opération au vu des conditions mais cet essai encaissé sur le maul reflète notre première mi-temps.

Est-ce peut-être la coupure, les restes du stage qui vous ont fait du mal ce soir ?

Non au contraire, la coupure et le stage nous ont fait du bien. Seulement, on se voyait beau, on pensait que ça allait être facile comme au match aller (41-17 pour le SUA, N.D.L.R). On avait beau avoir l’ascendant psychologique, mais ça nous a plus desservi qu’autre chose de penser à l’aller.

Vous finissez aux portes du bonus, cela doit être frustrant…

On a joué que les vingt dernières minutes et ça ne suffit clairement pas pour gagner. L’entrée du banc nous a fait beaucoup de bien, suite à ça on a pris l’ascendant. On marque deux essais rapidement et on sent que le match peut basculer en notre faveur. Après voilà, il y a cette dernière action dans leurs cinq mètres qui se termine sur un en-avant. C’est très frustrant oui.

Dans la lutte pour le maintien, la victoire de Rouen à Vannes (28-31), vous met-elle la pression en vue de la réception de ces derniers ?

Nous étions focalisés sur le match face à Montauban, on n'a pas forcément pensé au match de Rouen. Demain on va faire le débrief du match de ce soir pour vite évacuer et basculer sur celui de Rouen, car ça va être le match le plus important de la saison.

Propos recueillis par Julien Sournies