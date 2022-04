Une défaite montoise tient quasiment toujours de l’événement dans une saison où le leader du championnat s’est montré étincelant. Mais du côté de Colomiers, Mont-de-Marsan a tout de même concédé sa première défaite depuis 8 matchs et seulement sa 6e défaite de la saison. Inutile d’essayer à travers ses lignes de voir le doute s’installer, pour un inamovible leader qui a peut-être finalement déjà un peu la tête à la suite des événements et des envies plus que légitimes d’accession à l’étage supérieur...

En tous cas, si petit faiblesse montoise il y a eu, Colomiers n’en a pas moins réalisé une belle performance, digne des ses ambitions. Dans un stade Michel-Bendichou copieusement garni, les joueurs de Julien Sarraute ont été généreux, en jouant un maximum de ballon, au risque de s’exposer aux contres landais. Des intentions de jeu un peu plombées par des maladresses et des défenses bien en place, qui ont donné la part belle au buteur en début de rencontre. Mais les efforts et la générosité du XV à la colombe trouvaient enfin une juste récompense après une remontée de 50 mètres, à l’initiative de Compagnaro, qui sur l’aile opposée offrait un décalage décisif pour Rokoduguni, auteur du premier essai de la rencontre (10-3, 21e minute). Dans ce même schéma entre les deux équipes, le Stade Montois répondait donc à son tour sur une remontée de balle fulgurante de Naituvi, qui voyait Javaux taper dans le ballon au moment de la dernière passe pour Coly. Avec un essai de pénalité et un carton jaune pour Maxime Javaux, la rencontre redevenait équilibrée (10-10, 23e minute). Mais après avoir bien géré l’infériorité numérique, Campagnaro et Rokoduguni reprenait de plus belle leur activité juste avant la pause avec un doublé du Fidjien, une fois encore bien servi par l’Italien, suite à un ballon de récupération dans les 22 mètres montois (17-13, 40e minute).

Un Michele Campagnaro des grands jours, dans tous les bon coups de l’USC

Fort de son activité, Colomiers rentrait aux vestiaires en menant au score logiquement, dans le sillage d’un Michele Campagnaro des grands jours, auteur de deux offrandes dans le premier acte, et toujours aussi actif après la pause. Et après les passes, l’Italien inscrivait à son tour un essai alors que son équipe revenait fort après la pause (27-13, 49e minute). Alors méconnaissable et indiscipliné, le leader de Pro D2 subissait de plus en plus les assauts adverses dans un début de deuxième période manqué, mais profitait de la sortie de Larrieu, seul talonneur de métier de l’USC disponible, pour prendre l’ascendant en mêlée fermée. Une pénalité jouée en touche plus tard, et Naituvi trouvait la faille dans l’axe pour redonner espoir aux siens (27-20, 62e minute). Fort de cette nouvelle donne, Mont-de-Marsan a retrouvé de la verve en fin de rencontre et s’est rapproché plus encore au score avec une nouvelle pénalité de Coly. Mais le retour de Larrieu sur la pelouse dans le money-time a finalement permis à Colomiers, pourtant sous haute-pression, d’assurer au bout du suspens une victoire de prestige 27-23. Un succès qui se révèle aussi plus que précieux pour la qualification en phases-finales pour Colomiers. Mais les dernières minutes furent longues et pénibles, laissant même presque des regrets à des Montois, tout de même justement récompensé du bonus défensif, malgré une ultime balle de match sur ballon porté après la sirène.

Pas de 9e succès consécutif pour les Montois, qui restent tout de même un impressionnant leader de Pro D2 (102 points). le Stade doit encore attendre un peu avant d’officialiser sa qualification en demi-finales et va maintenant simplement essayer de relancer une nouvelle série positive, en commençant par la réception de Grenoble lors de la prochaine journée. Pour Colomiers, cette victoire de prestige rapproche un peu plus encore le XV à la colombe des phases-finales (5e place avec 74 points). Les Columérins vont maintenant pouvoir jouer une place dans le Top 4, dès la prochaine journée, avec un déplacement à Bourg-en-Bresse, qui reste encore en course pour le maintien après sa belle victoire à Béziers.