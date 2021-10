Mont-de-Marsan - Nevers

Mont-de-Marsan veut se rattraper. Les Montois ont été défaits dans les dernières minutes sur la pelouse de Sapiac la semaine dernière, et sortaient frustrés de cette rencontre, même s'ils conservaient finalement leur première place au classement. Avec le retour de joueurs comme Léo Coly et Willie Du Plessis, les Landais revanchards pourraient passer leurs nerfs sur Nevers ce jeudi. Tenus en échec par Grenoble vendredi dernier, les hommes de Xavier Péméja sont loin d'être favoris.

Quel est votre pronostic ? Sondage 225 vote(s) Mont-de-Marsan Match nul Nevers

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan avec le bonus offensif.

Oyonnax - Béziers

Eux aussi défaits d'une courte marge la semaine passée, sur le terrain de Rouen, les Oyomen s'avancent tout de même en confiance à Charles-Mathon, à l'heure d'affronter Béziers. Les joueurs de Joe El Abd se sont récemment largement imposés face à Mont-de-Marsan et Montauban à domicile et pourraient continuer d'imposer leur loi sur la pelouse synthétique. Face à eux se trouvent des Biterrois sur une très bonne dynamique après des succès à Grenoble et contre Colomiers.

Quel est votre pronostic ? Sondage 196 vote(s) Oyonnax Match nul Béziers

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax.

Narbonne - Bayonne

Narbonne n'a toujours pas gagné à domicile ! Un constat plus qu'inquiétant alors que c'est l'ogre bayonnais qui est attendu au Parc des Sports et de l'Amitié ce vendredi. Sous la menace d'Agen et surtout de Vannes au classement, les Audois se doivent de réaliser l'exploit. Mais les Basques, sûrs de leur force, ne devraient laisser aucune chance aux Orange. Ainsi, les Ciel et Blanc ont la faveur de nos pronostics.

Quel est votre pronostic ? Sondage 202 vote(s) Narbonne Match nul Bayonne

Notre pronostic : victoire de Bayonne avec le bonus offensif.

Vannes - Bourg-en-Bresse

Vannes se reprend en main. Le large succès face à Agen a insufflé un nouvel élan en Bretagne. La semaine passée, les Vannetais sont allés chercher un joli match nul sur la pelouse de Carcassonne et reçoivent désormais le promu bressan. Les Violet sortent d'un succès important devant Narbonnais et auront moins de pression pour ce déplacement à la Rabine. Dans une rencontre accrochée, nous donnons un avantage aux locaux.

Quel est votre pronostic ? Sondage 183 vote(s) Vannes Match nul Bourg-en-Bresse

Notre pronostic : victoire de Vannes.

Aurillac - Provence Rugby

Ils sont les premiers à avoir perdu à Armandie depuis plus de deux ans. Les Aurillacois se sont inclinés à Agen après pourtant quatre succès de suite. Ils voudront relever la tête directement face à Provence Rugby ce vendredi. Mais les Aixois, qui sont l'équipe la plus imprévisible du championnat, pourraient faire un coup dans le Cantal. Malgré une grosse défaite à Bayonne la semaine dernière, nous les voyons accrocher et mettre en difficulté les Cantalous.

Quel est votre pronostic ? Sondage 167 vote(s) Aurillac Match nul Provence Rugby

Notre pronostic : victoire de Provence, bonus défensif pour Aurillac.

Carcassonne - Agen

Agen peut-il confirmer suite à la victoire contre Aurillac, la première après 34 matchs sans succès ? Possible, mais les Agenais n'ont pas pour autant la faveur de nos pronostics. Sur la pelouse de Carcassonne, les Lot-et-Garonnais pourraient lâcher du lest face à des Audois avides de victoire. Le match nul concédé contre Vannes la semaine dernière n'a pas arrangé les Canaris, qui sont donc revanchards.

Quel est votre pronostic ? Sondage 169 vote(s) Carcassonne Match nul Agen

Notre pronostic : victoire de Carcassonne, bonus défensif pour Agen.

Montauban - Rouen

Tombeur du leader Montois, Montauban enchaîne un deuxième match consécutif dans son antre de Sapiac, où il reste invaincu cette saison. L'USM reçoit ce vendredi Rouen, récent vainqueur de Oyonnax. Malgré des absences importantes comme celles de Jérôme Bosviel, les Montalbanais partent favoris pour cette rencontre. Quatrièmes au classement, ils pourraient revenir à hauteur de la tête du classement en cas de succès.

Quel est votre pronostic ? Sondage 149 vote(s) Montauban Match nul Rouen

Notre pronostic : victoire de Montauban.

Grenoble - Colomiers

Véritable choc de cette neuvième journée, la rencontre entre Grenoble et Colomiers promet d'être excitante, avec deux équipes qui n'hésitent pas à ouvrir le jeu. Friables à domicile, les Grenoblois auront fort à faire face à ce Colomiers-là. Les Hauts-Garonnais ont perdu leur deuxième match de la saison, une nouvelle fois dans les dernières secondes et voudront laver cet affront. Nous les voyons faire un gros coup au Stade des Alpes.

Quel est votre pronostic ? Sondage 150 vote(s) Grenoble Match nul Colomiers

Notre pronostic : victoire de Colomiers, bonus défensif pour Grenoble.