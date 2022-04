Quel est votre pronostic ? Sondage 759 vote(s) Bayonne Match nul Vannes

Cette 28e journée démarre fort avec la réception de Vannes pour l'Aviron bayonnais. Bayonne qui est parvenu à garder sa seconde place au classement en allant s'imposer à Montauban la semaine dernière, et qui sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, surtout qu'Oyonnax se déplace à Narbonne le lendemain. Le moindre point de bonus sera important contre des Bretons qui sont proches d'être sauvés.

Note pronostic : victoire de Bayonne

Béziers- Bourg-en-Bresse

Béziers a peut-être dit adieu au top 6 le week-end dernier, en s'inclinant sur la pelouse du leader montois. Rien d'honteux là-dedans, puisque personne n'est parvenu à s'imposer dans les Landes cette saison. Mais cela a forcément eu l'effet d'un coup de massue pour les Biterrois. En face, Bourg-en-Bresse aussi n'a pas passé un bon week-end. Battus par Nevers, ils comptent désormais huit points de retard sur Rouen et doivent absolument gagner à l'extérieur en cette fin de saison. Nous misons sur la grosse côte.

Note pronostic : match nul

Grenoble - Carcassonne

Les mots de l'entraîneur Fabien Gengenbacher ont fait grand bruit dans l'Isère, après le match nul face à Narbonne. Pas encore officiellement sauvés, les Grenoblois comptent sur la réception de Carcassonne pour finir la saison sereinement et se concentrer sur la prochaine. Mais les Audois ont d'autres intentions. En feu en ce moment, Carcassonne espère, en plus d'assurer sa place dans le top 6, terminer à la quatrième place, synonyme de barrage à domicile.

Note pronostic : victoire de Grenoble, bonus défensif pour Carcassonne

Provence Rugby - Agen

Provence n'est pas parvenue à accrocher un succès, et a finalement sombré sur la pelouse de Rouen vendredi dernier. Un bien mauvais coup pour les Provençaux, désormais à sept points de Colomiers, sixième du classement. Alors pour continuer d'espérer, la victoire est impérative face à des Agenais qui n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison, à part un maintien mathématique.

Note pronostic : victoire de Provence avec le bonus offensif

Narbonne - Oyonnax

Mathématiquement, ils n'y sont pas encore, mais la sentence se rapproche pour le Racing Club Narbonnais. Bon dernier de Pro D2, le club audois s'est donné un petit peu de temps en arrachant le match nul sur sa pelouse face à Grenoble. Mais ce vendredi, face à un Oyonnax surpuissant, en quête de la deuxième place, cela devrait se montrer trop compliquer et Narbonne pourrait payer ses largesses défensives.

Note pronostic : victoire d'Oyonnax avec le bonus offensif

Aurillac - Montauban

À l'instar de Béziers et Provence Rugby, Montauban a pris un sacré coup sur la tête après sa défaite à domicile face à Bayonne la semaine dernière. Les Vert et Noir se retrouvent décrochés dans la course au top 6 et veulent surtout retrouver du plaisir sur la pelouse d'Aurillac, où il est très dur de gagner cette saison. Les Aurillacois n'ont, eux, plus rien à jouer, ce qui pourrait nous offrir un match débridé.

Note pronostic : victoire d'Aurillac

Nevers - Rouen

Ce Nevers - Rouen est plein d'enjeux ! Sur une pelouse du Pré-Fleuri difficilement prenable, les Neversois veulent continuer leur marche en avant pour devancer Carcassonne et Colomiers dans la course au top 4, et ainsi disputer un barrage à domicile. Les Normands veulent de leur côté distancer encore un peu plus Bourg-en-Bresse et se rapprocher d'un maintien qui leur tendrait alors les bras. Mais à Nevers, les locaux ont très souvent le dernier mot...

Note pronostic : victoire de Nevers avec le bonus offensif

Colomiers - Mont-de-Marsan

Le choc de cette 28e journée se jouera vendredi soir, sur la pelouse de Colomiers ! Les hommes de Julien Sarraute affrontent Mont-de-Marsan, pour un duel excitant entre deux équipes qui pourraient se retrouver en après-saison, lors des phases finales. Mais avant cela, les Columérins veulent assurer leur place dans le top 6 et pourquoi pas aller titiller la quatrième place. Mais qui bat Mont-de-Marsan n'est pas n'importe qui cette saison. Alors la mission est périlleuse, mais pas irréalisable non-plus.

Note pronostic : victoire de Colomiers, bonus défensif pour Mont-de-Marsan