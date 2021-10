Colomiers - Bayonne

Un duel acharné pour distancer un peu plus un adversaire proche au classement mais aussi la promesse d'une belle rencontre, voilà les perspective de ce combat entre le 2ème et le 3ème. Si Colomiers sort d'une courte défaite face à Nevers, Bayonne n'a pas encore perdu dans ce Pro D2. Le relégué du Top 14 devra contenir les fulgurantes attaques columérines pour espérer partir de la Haute-Garonne avec un ou plusieurs points. Pour autant, Colomiers voudra réagir immédiatement à la maison et s'appuiera évidemment sur une défense (2ème meilleure après Oyonnax) bien en place depuis le début de la saison.

Notre pronostic : victoire de Colomiers, bonus défensif pour Bayonne

Oyonnax - Montauban

Encore une rencontre où les protagonistes sont rapprochés au classement. Oyonnax compte deux points de retard sur un Montauban au pied du podium. Les Oyomens, meilleure défense du championnat, enchaîne à domicile après avoir fait tomber le leader montois la semaine dernière. Les hommes de Joe El Abd ont l'occasion de repasser devant leurs adversaires du jour et même, dans l'optique d'un bonus offensif, de prendre la troisième place. Un scénario possible en cas de défaite sans bonus défensif dans le match Colomiers - Bayonne. Montauban de son côté tentera de faire bonne impression, de se rassurer dans son jeu et pourquoi pas de prendre des points avant de recevoir les Montois à Sapiac la semaine suivante.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax

Provence - Bourg-en-Bresse

Provence doit se reprendre à domicile. Les deux dernières receptions ont été des mauvais souvenirs pour les joueurs d'Aix, avec une défaite d'un point contre Rouen et une autre juste avant face au promu narbonnais. Si la récente victoire à Albert Domec rassure le groupe, ce match contre Bourg-en-Bresse est un moyen de relancer la machine. Une victoire est primordiale pour ne pas compter deux défaites à la maison contre les promus. Bourg-en-Bresse tentera de faire bonne figure et d'embêter leurs adversaires. Les Violets devront bien se préparer avant de recevoir un adversaire direct au maintien la semaine prochaine.

Notre pronostic : victoire de Provence avec le bonus offensif

Narbonne - Nevers

Faut-il espérer que Nevers marque 15 points tout pile ? C'est une réflexion qui doit être faite pour les Narbonnais car pour chacune de leurs victoires, ils ont encaissé 15 points. Trève de plaisanterie, Nevers n'est pas là pour ça. Les joueurs de la Nièvre ont battu Colomiers et Oyonnax mais ça, c'était à la maison. En déplacement, hormis ce match nul à Jean Dauger, l'USON compte deux défaites à Provence et à Béziers. Si ils ne semblent pas aimer la côte méditerranéenne, les joueurs de Xavier Péméja vont devoir assurer contre le promu. Un effectif audois en confiance après son succès à Armandie. S'il n'est pas favori, le RCN peut poursuivre la série de défaite de Nevers à l'extérieur et se verrait bien débloquer son compteur de victoire dans son antre du Parc des Sports et de l'Amitié.

Notre pronostic : victoire de Nevers, bonus défensif pour Narbonne

Vannes - Agen

L'expression 'le match de la peur" a été créée pour cette affiche entre Vannes et Bayonne. Les Bretons sont bons derniers de ce Pro D2 et continuent leur mauvaise série après la défaite à Sapiac la semaine dernière. Les joueurs du RCV n'y arrivent pas mais lors de la dernière rencontre, offensivement il y a eu du mieux avec trois essais inscrits. Face à un Agen dans une tornade, c'est l'occasion de prendre les premiers points. Dans le Lot-et-Garonne, c'est la tempête totale. Deylaud s'en va, Sonnes suspendu, voilà comment le SUA prépare une rencontre primordiale. Mirande et Ortiz prennent jusqu'ici l'intérim et coachent tant bien que mal un groupe las des défaites. Mais n'est-ce pas là, pour les joueurs, le moment de montrer de l'orgueil ? De se remobiliser contre tout ce qui arrive ?

Notre pronostic : victoire d'Agen, bonus défensif pour Vannes

Aurillac - Carcassonne

Les dynamiques sont opposés. Aurillac est dans un spirale positive avec ces trois dernières victoires contre les deux promus ainsi que face à Grenoble. Côté audois, le succès a Bourg-en-Bresse cache un bilan morose (quatre défaites sur les cinq derniers matchs) qui doit être stoppé au plus vite. Ce match précède deux rencontres plus qu'abordables pour chacune des équipes : Aurillac ira à Agen, l'USC recevra Vannes. Cette rencontre pourrait se solder par un score serré, trés serré même.

Notre pronostic : match nul

Mont-de-Marsan - Rouen

C'est le duel le plus déséquilibré de cette journée. Il l'est d'autant plus que les Montois sortent d'une lourde défaite à Charles-Mathon et voudront donc se rattraper de la meilleure des manières contre un adversaire censé être plus faible. Pour l'anecdote, cette saison, personne n'est parti des Landes avec moins de 40 points dans les valises. Le leader devrait s'imposer contre un Rouen en dent de scie depuis que le Pro D2 2021/2022 est ouvert. Si, avec 13 points et des équipes bien plus mal en point au classement, Rouen semble avoir un petit matelas avant les derniers rôles, il faudra tenter d'embêter le Stade pour ne pas se faire corriger.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan avec le bonus offensif

Grenoble - Béziers

L'affiche de vendredi soir aura lieu au Stade des Alpes. Grenoble, 9ème, reçoit Béziers, 8ème, pour un match qui s'annonce âpre et disputé avec pour l'une de ces deux équipes la possibilité de basculer dans la bonne partie du classement. Vainqueur de Rouen la semaine dernière, Grenoble se montre trop irrégulier pour être sûr de le voir gagnant. En face, Béziers, et malgré la courte défaite à Bayonne, sait se montrer consistant. Grenoble devrait assurer à la maison, mais Béziers saura résister.

Notre pronostic : victoire de Grenoble