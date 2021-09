Grenoble - Agen

C'est grâce à son arrière Ange Capuozzo que Grenoble arrachait une victoire surprise sur la pelouse de Vannes la semaine dernière. Un succès qui faisait oublier le revers initial face à Oyonnax au stade des Alpes en tout début de saison. Pour leur retour devant leur public, les Isérois voudront à tout prix assurer le coup face à des Agenais encore en grand manque de confiance. Défaits à Armandie face à Béziers, les hommes de Regis Sonnes n'ont toujours pas gagné depuis plus d'un an et demi en match officiel. Une éternité. Mais malgré l'envie de gagner des Agenais, ce manque de confiance généré par les différentes défaites risque de leur porter à nouveau préjudice, surtout à l'extérieur.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3909 vote(s) Grenoble Match nul Agen

Notre pronostic : victoire de Grenoble, bonus défensif pour Agen

Béziers - Provence Rugby

Les Bitterois d'ailleurs, poursuivent leur saison face à Provence. Handicapés de trois points au début de la saison, après une sanction de la DNCG, Béziers a très bien entamé la saison en s'imposant lors des deux premières rencontres. Grâce à un Lionel Beauxis de feu, les Héraultais se retrouvent maintenant dans le bon wagon. Ce vendredi, ils affronteront des Provençaux en pleine tourmente après l'affaire Radosavljevic la semaine dernière. Victorieux de Nevers, Provence saura-t-il garder le cap ?

Quel est votre pronostic ? Sondage 3728 vote(s) Béziers Match nul Provence Rugby

Notre pronostic : victoire de Béziers

Colomiers - Aurillac

Au mental, Colomiers est toujours invaincu. Auteurs d'une "remontada" face à Provence, puis d'un succès surprise sur la pelouse d'Oyonnax, dans les dernières secondes, il faut avouer que les Haut-Garonnais ont de la ressource. En tout cas, ces deux succès leur permettent de se trouver parmi les premières positions de ce championnat de Pro D2. En pleine confiance, les joueurs de Julien Sarraute affronteront des Cantalous qui, au contraire, ont perdu sur le fil leurs deux rencontres. Sans démériter mais sans gagner pour autant, Aurillac est loin d'être le favori de ce duel.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2120 vote(s) Colomiers Match nul Aurillac

Notre pronostic : victoire de Colomiers avec le bonus offensif

Narbonne - Montauban

Les débuts sont compliqués pour Narbonne. Les Audois sont bons derniers de Pro D2 et pire défense du championnat après deux journées. Il faut dire que les sept essais encaissés sur la pelouse de Rouen n'ont pas fait du bien au promu, en quête d'une première victoire. C'est sur sa pelouse, face à des Montalbanais invaincus, qu'ils disputent leur troisième rencontre. De leur côté, les Montalbanais devraient encore s'appuyer sur leur pack puissant pour tenter de faire tomber un deuxième promu à l'extérieur, après Bourg-en-Bresse.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3514 vote(s) Narbonne Match nul Montauban

Notre pronostic : victoire de Montauban

Bourg-en-Bresse - Rouen

Bourg-en-Bresse justement qui reçoit Rouen dans un match entre deux équipes engagées dans la course au maintien. Battus lors de leurs deux premières rencontres, les Bressans ont tout de même montré quelques promesses et pourraient décrocher un succès fondateur en restant appliqués. En face, Rouen est en pleine confiance après avoir marché sur Narbonne, mais il ne faut pas oublier la première défaite des Normands, sur la pelouse de Carcassonne. Alors, match de la peur ?

Quel est votre pronostic ? Sondage 3413 vote(s) Bourg-en-Bresse Match nul Rouen

Notre pronostic : victoire de Bourg-en-Bresse, bonus défensif pour Rouen

Carcassonne - Mont-de-Marsan

Le cauchemar des promus, Mont-de-Marsan, retrouve Carcassonne ce vendredi. Suite aux deux victoires, dont une bonifiée, face à Narbonne et Bourg-en-Bresse, les Montois sont leader du championnat juste devant Bayonne. Les grosses satisfactions Léo Coly et Willie Du Plessis seront certainement du déplacement. Mais attention, face à eux se dressent des Audois remontés suite à la défaite à Sapiac, lors d'un match engagé. Mal partis, Christian Labit et les siens voudront à coup sûr se racheter.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3379 vote(s) Carcassonne Match nul Mont-de-Marsan

Notre pronostic : victoire de Carcassonne, bonus défensif pour Mont-de-Marsan

Nevers - Oyonnax

Une défaite sur la pelouse de Provence Rugby et des insultes racistes à l'encontre de Christian Ambadiang... la semaine de Nevers est loin d'être parfaite. Ce vendredi, face à Oyonnax, il s'agira de retrouver un peu de positif, mais surtout des sourires dans les rangs Nivernais. Ce sera chose compliquée face à des Oyomen impressionnants contre Grenoble, mais surpris sur leur pelouse la semaine dernière, par Colomiers. Très denses défensivement, les Bugistes font office d'épouvantail dans cette rencontre.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3374 vote(s) Nevers Match nul Oyonnax

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax

Vannes - Bayonne

Enfin, la journée s'achèvera sur un Vannes - Bayonne excitant ce vendredi soir. En tête du championnat avec Perpignan l'année dernière, les Bretons n'ont pas encore trouvé la solution cette saison. Après deux défaite, il est l'heure du rebond pour Vannes. Mais pour ce choc, c'est un Bayonne impressionnant qui débarque à la Rabine. Les relégués de Top 14 assurent un début de saison canon et veulent faire un gros coup dès le début de championnat. Cette rencontre promet en tout cas de belles étincelles.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3776 vote(s) Vannes Match nul Bayonne

Notre pronostic : victoire de Vannes, bonus défensif pour Bayonne