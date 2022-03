Dans ce match d’ouverture de la vingt-cinquième journée de Pro D2, Carcassonne, devant son public, a pris le meilleur sur Colomiers. Au terme d’un match ouvert et plaisant, les garçons de Christian Labit l’ont emporté 24-18. Ainsi, ce succès permet aux Audois de doubler Colomiers au classement et de s’installer, provisoirement, à la quatrième place du classement. Colomiers, de son côté, est désormais sixième.

Il ne fallait pas arriver en retard, jeudi soir, au stade Albert Domec. On ne jouait que depuis 21 secondes et Benoît Jasmin s’en allait aplatir le ballon en coin, après une pénalité rapidement jouée par Samuel Marques. Cependant, l’essai était finalement refusé par M. Rozier après un appel à l’arbitrage vidéo. Trois minutes plus tard, sur une nouvelle offensive et une percée de McPhillips, Agaba était plaqué en touche à cinq mètres de l’en-but. Paradoxalement, après une très grosse entame des locaux, c’est Colomiers qui ouvrait le score, grâce à la botte de Thomas Girard (0-3, 6e). Cependant, sur l’action suivant le renvoi, Samuel Marques lui répondait (3-3, 8e).

Dans une première période très plaisante, Colomiers se montrait dominateur en mêlée fermée (deux pénalités obtenues), mais les visiteurs étaient cependant embêtés par le contre carcassonnais en touche (deux munitions volées). Avec le vent dans le dos, les joueurs de Christian Labit proposaient de belles choses en mettant du rythme dans leur jeu, mais ils se montraient aussi maladroits dans la finition.

Valentin Saurs était tout près de redonner l’avantage à Colomiers (24e), mais son essai était refusé après un passage en touche et un appel à la vidéo. Il fallait finalement attendre la demi-heure de jeu pour voir Romain Manchia, en force, venir conclure un beau mouvement de son équipe et inscrire le premier essai du match (13-6, 30e). La réponse de Colomiers ne tardait pas. Sur une superbe action, Florian Nicot venait se proposer petit côté et le trois-quarts columérin réduisait l’écart (13-11, 35e). Ainsi, à la pause, deux petits points séparaient les deux équipes.

Colomiers plombé par son indiscipline

Comme en première période, les Audois réalisaient une grosse entame. Ils défiaient Colomiers devant, et Aurélien Azar, en force, marquait le second essai de “Carca” (18-11, 45e). Dans la foulée, Guillaume Tartas recevait un carton jaune après un déblayage sur le côté (48e) et, globalement, son équipe se montrait relativement indisciplinée en ce début de seconde période. Ces nombreuses fautes permettaient à Samuel Marques, très bon ce jeudi soir, de creuser l’avance au score, grâce à deux nouvelles pénalités (57e, 61e). Ainsi, à l’heure de jeu, Carcassonne comptait treize points d’avance (24-11).

Mais Colomiers remettait la main sur le ballon et jetait ses dernières forces dans la bataille en toute fin de match. Profitant de sa supériorité numérique suite à un carton jaune adressé à Tim Agaba pour un en-avant volontaire (75e), la bande à Anthony Coletta revenait à six points, après un essai marqué par Youssef Saaidia (24-18, 77e). Néanmoins, les visiteurs ne parvenaient pas à rattraper ce retard et devaient rentrer bredouilles de ce voyage à Albert Domec.