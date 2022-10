Oyonnax reprend son fauteuil de leader

La première place n’aura fui les Oyomen qu’un peu moins de vingt-quatre petites heures. Néanmoins, tout n’a pas été facile pour les Aindinois sur la pelouse du Stade Raoul-Barrière. Malgré un essai précoce de Rory Grice, les joueurs de Joe El-Abd ont quelques fois subi les vagues biterroises, qui auront permis aux locaux de franchir la ligne à deux reprises. Il a fallu attendre une nouvelle réalisation de Thomas Laclayat (sa sixième de la saison) pour que les Oyonnaxiens ne prennent les devants juste avant la pause.

Dans le second acte, la gestion des visiteurs a fait la différence. Justin Bouraux - entré dans le quinze de départ juste avant le coup d’envoi de la rencontre après le forfait de Jules Soulan - s’est contenté de faire parler son pied pour assurer les quatre points de la victoire (28-22). Oyonnax est bien installé sur le trône de la Pro D2, l’ASBH encaisse sa deuxième défaite de suite à domicile.

Pro D2 - Thomas Laclayat (Oyonnax)Icon Sport

Grenoble s’offre une "remontada" et plonge Montauban dans la crise

À un quart d’heure du terme de la rencontre, peu de monde aurait misé sur un succès isérois à Sapiac, et pourtant ! Menés de treize unités (33-20), les Grenoblois ont tout renversé en quelques secondes pour s’imposer d’une petite unité. Le deuxième ligne José Madeira a lancé les siens avant que Karim Qadiri ne finisse derrière la ligne pour remettre le FCG devant. Avec un pack pourtant plus que dominateur durant cinquante minutes, les Montalbanais pensaient bien empocher quatre points et se donner de l’air. Au contraire, les Tarn-et-Garonnais plongent dans la crise.

Les joueurs de David Gérard se sont écroulés d’une manière aussi subite que surprenante et encaissent leur troisième défaite consécutive (34-33). Après huit journées de disputées, l’USM est relégable, avec trois points d’avance sur la lanterne rouge, Massy. Les Grenoblois, eux, profitent de cette belle victoire pour s’installer à nouveau dans le top 6.

Biarritz porté par ses jeunes, fait le spectacle

La réception de Colomiers était d'une importance capitale pour le BO après le revers subi face à Agen sur cette même pelouse d'Aguiléra lors de la précédente journée. Les Basques ont fait la différence entre la vingt-cinquième et la trentième minute. En l'espace de quelques secondes, les locaux ont inscrit trois essais pour s'envoler au tableau d'affichage tandis que Colomiers s'est retrouvé à quatorze après l'exclusion de Grégoire Maurino. Les jeunes Auguste Cadot et Baptiste Fariscot ont crevé l'écran.

Avec le bonus offensif en poche à la mi-temps, Biarritz n'a pas baissé le pied dans le second acte, profitant des espaces pour marquer trois essais supplémentaires. Malgré quelques réactions d'orgueil durant la rencontre, les Columérins s'inclinent largement 48-31 à Aguiléra et sont ejectés du top 6 qu'intègre le BO.

Baptiste Fariscot - BiarritzIcon Sport

Nevers maîtrise Provence Rugby et recolle aux six premières places

Habituée des premières places ces dernières saisons, l’USON ne réalise pas le début de saison souhaité par le staff nivernais. Après une défaite frustrante la semaine passée à Colomiers, les Neversois ont retrouvé le goût de la victoire ce vendredi soir. Sous la pluie, les Nivernais ont fait la différence face aux Provençaux grâce à leur pilier, Cleopas Kundiona, auteur du premier essai du match. La suite se résumera à un duel de buteurs avant que Julien Kazubek ne franchisse la ligne en fin de rencontre pour clôturer cette rencontre sans grandes envolées (26-9).

Petit à petit, les hommes de Xavier Péméja refont leur retard et entrevoient de plus en plus un top 6 qu’ils ambitionnent d’intégrer au plus vite. Avec ce succès, ils reviennent à deux points de la sixième place. De l’autre côté, Provence Rugby n’a pas réussi à enchaîner après sa belle performance à Grenoble. Les protégés de Mauricio Reggiardo restent enlisés dans la seconde partie de tableau, à la treizième position.

Pro D2 - Nevers - Kylian JAMINET, Alivereti LOALOAIcon Sport

Vannes n’a pas tremblé face à Massy et se place sur le podium

Une semaine après la claque reçue sur la pelouse d’Oyonnax, les Vannetais ont réagi. Ce vendredi, se présentaient devant les Bretons des Massicois à la recherche de points dans la lutte pour le maintien. Sous des trombes d’eau, les locaux n’ont pas mis longtemps à prendre le dessus sur leur adversaire. Très en forme en ce début de saison, le troisième ligne argentin Francisco Gorrissen a été le premier à franchir la ligne en force. S’en est ensuite suivi un récital de Vannes avec trois essais supplémentaires avant la pause dont un doublé de Nick Abendanon.

Dans le second acte, le RCV a quelque peu géré sans oublier de planter deux banderilles dans le dernier quart d’heure pour terminer la rencontre de la meilleure des manières sur un score de 36-3. Au soir de cette huitième journée, les protégés de Jean-Noël Spitzer sont troisième au classement. Massy devient lanterne rouge avec neuf points.

Carcassonne se bonifie et prend un bon bol d’air

Les Carcassonnais n’avaient pas le droit à l’erreur face à Aurillac. Et cela s’est vu lors des premières minutes. Après un début de rencontre disputé, les Audois ont fait la différence aux alentours de la demi-heure de jeu. Par deux fois, le talonneur Raphaël Carbou est emmené bien confortablement derrière la ligne par un ballon porté d’école. Une fois libérée, l’USC a pu retrouver de sa superbe et déployer le jeu qui en avait fait sa force la saison dernière.

En seconde période, c’est Youssef Amrouni, un autre joueur de première ligne, qui a inscrit l’essai du bonus offensif. La suite de la rencontre s’est résumée à un enchaînement d’imprécisions. Venus dans l’Aude avec une équipe quelque peu remaniée, les Aurillacois n’ont pas eu les armes pour inquiéter Carcassonne. Les joueurs de Christian Labit empochent cinq points avec cette victoire 27-9 et quittent même la zone rouge, une semaine avant de se rendre à Oyonnax.

Pro D2 - Carcassonne - Brieuc PLESSIS-COUILLAUDIcon Sport

Soyaux-Angoulême voit rouge, Rouen continue son bonhomme de chemin

Les Rouennais poursuivent leur excellente saison. Cette fois, c’est Soyaux-Angoulême qui a fait les frais de Normands efficaces mais inquiets en fin de rencontre. En effet, la première demi-heure fut parfaite pour les joueurs de Nicolas Godignon. Après trente minutes de disputées, Rouen menait de quatorze points face à… quatorze angoumoisins. Le pilier Yassin Boutemmani a été exclu dès la seizième minute pour un plaquage directement à la tête.

Malgré tout, les locaux ont magnifiquement réagi pour marquer un essai en fin de première période avant de passer devant au milieu de la seconde (22-20) ! Heureusement pour le RNR, le pied de Peter Lydon a encore une fois fait la différence et les Rouennais réalisent le bon coup en ramenant quatre points de leur déplacement (26-22). Ils sont aujourd’hui cinquièmes au classement, Soyaux-Angoulême est onzième.