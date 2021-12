Bourg-en-Bresse – Grenoble. En début de saison, cette affiche pouvait sembler être déséquilibrée entre un promu bressan et une équipe grenobloise dont l'objectif est de retrouver le TOP 14 le plus vite possible. Mais avant cette 15e journée, synonyme de la fin des matches allés, les Grenoblois n'étaient que 10e avec seulement 12 points d'avance sur le premier relégable qui n'est autre que Bourg-en-Bresse.

Et ce sont les Isérois qui se sont mis les premiers en lumière dans cette rencontre jouée sous une température négative. Dès la 10e minute, le FC Grenoble à une mêlée à jouer dans les 22m des Bressans. Et sur cette première entrée dans les 22m adverse, les Grenoblois ont trouvé la faille par Séguret qui, bien servit par Nagusa, a aplatit le premier essai de la rencontre. Les Grenoblois ont ensuite continué à garder le ballon est à proposer du jeu. Plusieurs fois arrêtés à quelques mètres de la ligne, les Bleu et Rouge ont finalement doublé la mise, après un maul, grâce à Camilleri qui a inscrit le deuxième essai des Isérois. Sans être flamboyant mais en marquant au bon moment, Grenoble est devant à la pause (14-6).

Le réveil bressan fait tomber Grenoble

Les 40 minutes après la pause ont donné un scénario tout à fait différend. Ce sont les Bressans qui ont monopolisé le ballon pendant quasiment toute la seconde période en mettant à mal la défense de Grenoble. Après un essai refusé, les Bressans et William ont trouvé la faille à la 50e minute de jeu après un maul. Le stade Marcel-Verchère y a cru et a poussé son équipe. A peine dix minutes plus tard, c'est Doucet qui est à la conclusion d'un jeu au pied rasant de son centre Doy . Bourg-en-Bresse continue d'imposer son jeu grâce à l'aide du banc. Les Bressans dominent dans les rucks, les mêlées, en touche. Grenoble est étouffé. Lainault a commis la faute de trop à la 68e et a écopé d'un carton jaune. Une supériorité numérique qui a profité aux Bressans pour passer devant grâce à la botte d'Olender (23-20). Et dans cette fin de rencontre serrée, c'est finalement Campeggia qui libère tout un stade et donne officiellement la victoire à Bourg-en-Bresse.

Cette victoire de Bourg-en-Bresse 30 à 20 face à Grenoble est importante pour les Bressans dans la lutte au maintien. Les Isérois rentrent à Grenoble avec une défaite rageante à zéro point.