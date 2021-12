Modifier le staff en cours de saison est une véritable révolution pour le club burgien, habitué à une certaine stabilité. Enfant du pays, Yoann Boulanger a porté le maillot violet pendant 21 saisons et entraînait l’équipe depuis 12 ans, soit 33 saisons de présence au club pour le technicien âgé de 39 ans. Pour lui succéder, plusieurs noms sont évoqués comme celui de Fabrice Estebanez, actuel entraîneur de l’équipe de France U20. Le reste du staff - Alexis Lalarme en charge des lignes arrières et Mariano Taverna des avants – n’est pas concerné par la décision des dirigeants, au moins pour le moment. L’USB reste sur un succès 30-20 devant Grenoble et occupe la première place de relégable, avec 20 points.