Voilà de nombreuses semaines que le public du Parc des sports d’Aguilera n’avait pas eu le plaisir d’assister à une victoire de son équipe. Pour leur retour en Pro D2, les Basques n’avaient pourtant pas un match simple avec la réception d’une formation parfaitement rodée aux joutes de ce championnat. Oyonnax se présentait d’ailleurs avec une équipe ambitieuse, pour tenter de faire douter son adversaire du soir, et montrer d’entrée de jeu son statut de cador. Mais même si les hommes de Joe El Abd ne se sont pas imposé, le bonus défensif obtenu montre qu’il faudra encore compter sur "Oyo" cette saison.

Sur une pelouse en très mauvais état, c’est Oyonnax qui est entré le mieux dans la rencontre, en se montrant dominateur dans le jeu au sol. L’occasion d’obtenir une première pénalité, que Bouraux transformait en points, pour donner un premier avantage aux siens (0-3, 6e minute).

Mais après un quart d’heure, Biarritz s’installait enfin dans le camp adverse, et sur un premier ballon porté, provoquait un carton jaune à l’encontre de Rory Grice, pour une accumulation de fautes des siens. Un second ballon porté, sur la pénaltouche suivante, permettait à Clément Renaud d’inscrire le premier essai de la saison, profitant d’un espace généré par Barnabé Couilloud (5-3, 19e minute).

Si Biarritz faisait le choix de jouer toutes ses pénalités en touche, Oyonnax se montrait plus pragmatique et reprenait l’avantage au score sur une nouvelle pénalité de Bouraux (5-6, 22e minute). Bien en place, une fois l’avantage numérique évaporé, Oyonnax était même bien proche de faire le break avec deux essais justement refusés à Ravouvou et Reybier. Malgré tout, sur une nouvelle pénalité de Bouraux, Oyonnax rentrait aux vestiaires avec un avantage de quatre points.

Un chassé-croisé au tableau d’affichage qui tourne à l’avantage du BO

A se montrer trop joueurs, les Biarrots sont tombés sur une solide défense, mais sans jamais se décourager. Après 10 minutes en seconde période, les Basques étaient enfin récompensés, et après plusieurs temps de jeu dans les 22 mètres, c’est Simon Augry qui inscrivait le second essai, redonnant l’avantage à son équipe (12-9, 52e minute). Mis sous pression et beaucoup plus indiscipliné après la pause, Oyonnax donnait alors l’impression de perdre peu à peu le fil de la rencontre.

Mais une fois l’orage passé, les hommes de Joe El Abd remettaient un coup d’accélérateur, mettant à la faute Germain, exclu 10 minutes pour une accumulation de fautes. Sur la mêlée suivante, Laclayat trouvait alors un espace au ras et redonnait l’avantage aux visiteurs (12-14, 65e minute). Mais tout a basculé à 10 minutes du terme, sur une action fleuve. Oyonnax pensait inscrire l’essai de la victoire.

Mais non seulement Ensor a aplati le ballon sur la ligne de ballon mort, mais à l’origine de l’action, Reybier a commis un avant volontaire, lui valant un carton jaune, et permettant à Bosch de renverser une fois encore le score (15-14, 71e minute). En emmenant son public dans son sillage, Biarritz maitrisait sa fin de rencontre et finissait par l’emporter dans ce chassé-croisé au score, 18-14, en laissant tout de même le bonus défensif à son adversaire du soir.

Avec cette toute première victoire de la saison, Biarritz s’est déjà mis dans le rythme de ce nouveau championnat de Pro D2. Une performance qui va placer le BO dans le wagon de tête, avant un premier déplacement la semaine prochaine à Vannes. Pour Oyonnax, cette défaite doit servir de base de travail pour la suite de la saison. Fort d’un premier point de bonus défensif, le club rouge et noir accueillera le promu Massy la semaine prochaine, dans son stade Mathon. Ces deux rencontres se dérouleront vendredi prochain à 19h30.