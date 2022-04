Oyonnax conforte provisoirement sa place de dauphin avec un match nul à Béziers

Béziers est clairement de retour dans le match pour la qualification en phases-finales, malgré ce résultat mitigé face à un favori du championnat. L’ASBH, qui connaît sa meilleure période de la saison dans cette dernière ligne-droite, va tenter de continuer sur cette série d'invincibilité pour intégrer le Top 6. Il va falloir clairement compter sur les Héraultais pour les 4 dernières journées, mais la marge de manoeuvre est tout de même très limitée.

Après un début de match équilibré, où chaque équipe a tenté d’occuper le camp adverse, la première étincelle est venue de Courtaud, qui a joué rapidement une touche avec Uruty. L’ailier à nouveau servi, filait alors dans son couloir, avant de revenir à l’intérieur pour inscrire le premier essai de la rencontre (7-0, 11e minute). Un essai en trompe l’oeil, car Béziers a terriblement souffert dans le premier acte, face à une mêlée oyonnaxienne d’une grande efficacité. Pénalisés 8 fois en moins de 30 minutes, l’ASBH se retrouvait alors en double infériorité numérique, suite aux cartons jaunes de Madigan et Fernandes. Une indiscipline chronique des locaux dans ce premier acte (12 pénalités au total), qui a finalement coûté un essai sur une énième mêlée. Rory Grice combinait alors avec Cassang, avant de récupérer le ballon pour franchir la ligne (7-7, 32e minute). Au supplice en mêlée-fermée, Béziers est tout de même parvenu à atteindre la pause sur un résultat nul 7-7, les Oyonnaxiens se montrant peut-être un peu trop insistant à ne pas prendre les points sur pénalité. Oyonnax a pu nourrir des regrets à la pause, ne parvenant pas à convertir en points l’excellent travail de son pack.



Finalement un résultat logique, chaque équipe ayant eu sa période

En deuxième période, les puissants Oyomen ont tenté de conserver leur avantage dans un secteur qui leur a permis d’être en permanence dans l’avancée, en s’appuyant également sur le vent, favorable à leurs initiatives au pied. Mais Béziers, par de judicieux changements, retrouvait alors de la stabilité et de la discipline pour contrer les intentions des joueurs de Joe El Abd. Profitant d’une domination dans les rucks, Soulan donnait pour la première fois l’avantage aux siens par une pénalité peu avant l’heure de jeu (7-10, 56e minute). Béziers se montrait alors plus à l’aise dans le jeu au sol et obtenait rapidement la pénalité de l’égalisation, face à des Oyomen plus indisciplinés dans ce second acte (10-10, 63e minute). En s’appuyant sur de longues séquences, Béziers a tenté de trouver la faille dans la très bonne défense adverse. Mais Plazy ne parvenait pas à aplatir avant un passage en touche, puis Béziers faisait un mauvais choix stratégique en choisissant une mêlée plutôt que des points faciles dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Au bout du compte, Le Bourhis a eu le drop de la victoire au bout du pied, mais le résultat nul était finalement logique, chaque équipe ayant eu sa période dans cette rencontre.

Pas de quatrième succès de suite donc pour les locaux. Béziers reste aux portes du Top 6 du classement de Pro D2 en attendant les autres rencontres de la 26e journée (8e place avec 61 points). Les héraultais vont maintenant poursuivre cet avant dernier bloc de matchs de la saison avec un déplacement à Mont-de-Marsan, le leader (vendredi prochain à 20h45). Pour Oyonnax, c’est une nul qui laisse les joueurs de l’Ain à la 2e place du classement (84 points).Mais les Oyomen restent sous la pression des Bayonnais, 3e à seulement 3 points, avant leur match demain soir. Les Oyomen tenteront de relancer la machine à victoire dès la prochaine journée, avec la réception d’Agen, toujours en lutte pour le maintien (vendredi également à 19h30).