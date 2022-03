Béziers l'emporte face à Montauban et reste en course pour le Top 6

Voilà typiquement le genre de match en retard qui pouvait représenter un véritable bonus pour les deux équipes. Béziers comme Montauban ont donc joué pour l’emporter, mais avec l’avantage du terrain, l’ASBH avait ce petit plus, qui fait souvent la différence. La pression qui va avec également, puisqu’en cas de défaite, les Héraultais auraient probablement dit adieu au Top 6. Mais avec cette seconde victoire de suite à domicile, Béziers peut encore croire à son étoile, même si la marge de manoeuvre sera très étroite.

Auteur d’un début de match canon, Béziers aurait pu ouvrir le score dès la première minute sur un excellent jeu au pied sur l’aile d’Uruty, qui était finalement un peu trop long. Ce même Romain Uruty, qui va ouvrir le score peu après, sur une première pénalité pour une faute adverse en touche. Montauban a laissé passé un premier orage, avant d’investir le camp héraultais et d’inscrire à son tour deux pénalités par Bosviel (3-6, 12e minute). Dans un début de match équilibré, où chaque équipe est parvenue à inscrire des points sur ses temps forts, il a fallu attendre la 20e minutes pour voir la première mêlée du match, synonyme de faute de l’USMXV et d’égalisation pour Béziers (6-6, 23e minute). l’ASBH, qui va peu à peu mettre la main sur cette rencontre en même temps que la pression dans les 22 mètres. Sur un maul efficace, Esteriola a trouvé la faille pour inscrire le premier essai du match à 5 minutes du terme de la première période. Avec une nouvelle pénalité d’Uruty, c’est donc fort logiquement que Béziers est rentré aux vestiaires fort d’un avantage de 10 points, 16-6.



23 points dont un essai pour Romain Uruty, l’homme du match

Au retour des vestiaires, Montauban est revenu avec l’envie d’inverser la tendance. Mais sur sa première offensive Béziers a inscrit le second essai du match, suite à un bon travail sur l’aile de Courtaud, conclu en force par Uruty, qui ajoutait une pénalité dans la foulée (26-6, 50e minute). Vexé, Montauban a enfin trouvé la faille suite à un bon travail d’alternance dans les 22 mètres, conclu par Matawalu. Avec une pénalité supplémentaire de Bosviel, Montauban a fait un bel effort pour réduire un peu l’écart (26-16, 61e minute). Les débats se sont alors équilibrés, et les changements qui ont suivi n’ont pas apporté de véritables différences d’un côté comme de l’autre, permettant à Béziers de jouer à sa main. Romain Uruty, l’homme du match avec 23 points, en profitait alors pour tenter un ambitieux jeu au pied offensif au rebond favorable pour Espeut, qui a inscrit le 3e essai de son équipe à 10 minutes du terme. Avec 17 points d’avance, le break définitif en poche, Béziers s’est un peu relâché dans les dernières minutes, concédant un second essai d’Augry, servi idéalement par Delord au ras de la touche. Béziers est tout de même parvenu à conserver une avance de 12 points pour remporter un match essentil dans l’optique de sa fin de saison.

Grâce à ce deuxième succès de suite à la maison, Béziers revient donc à 7 points de la sixième place occupée par Carcassonne (9e avec 54 points contre 61 aux Audois). Les Méditerranéens, vont maintenant profiter d’une semaine de coupure avant de se déplacer à Narbonne pour un derby (vendredi 1er avril à 19h30). Pour Montauban, c’est toujours la 7e place au classement (58 points), et une occasion de moins de pouvoir réintégrer le Top 6. Montauban tentera de maintenir la pression sur ses rivaux dès la prochaine journée, avec la réception d’Agen, toujours en lutte pour le maintien (vendredi 1er avril à 19h30 également).