Grenoble - Mont de Marsan

On commence à se demander sérieusement qui va pouvoir arrêter ces terribles montois ! 5ème victoire consécutive, 11 au total, les Jaune et Noir font office d'ogre depuis le début de saison. Même si c'est encore plus dur de les jouer chez eux, à l'extérieur, seuls Oyonnax et Montauban les ont battu. Grenoble ne part clairement pas avec nos faveurs bien qu'il faille admettre que les Landais n'ont jamais gagné en terre iséroise. Le FCG remonte la pente doucement après ce nul à Montauban glané par Glenat et les siens. Pour autant, la domination et la dynamique plaide en faveur des visiteurs et pour nous, ca sera un nouveau succès pour les protégés de Patrick Milhet.

Notre pronostic : victoire de Mont de Marsan

Béziers - Rouen

Match sérré à l'horizon. Au classement d'abord puisque 10è et 11è s'affrontent avec un bilan quasi identique (5v 7d pour Béziers ; 5v 1n 7d pour Rouen). Mais aussi dans la forme du moment deux défaites consécutives pour Rouen, trois pour les Biterrois. Mais Béziers doit réagir et sortir une copie de qualité devant son public après le revers contre le Stade montois. La reception de Normands irréguliers doit servir de rebond sans quoi la zone rouge pourrait vite se rapprocher. On compte sur une réaction à Raoul Barrière cette semaine.

Notre pronostic : victoire de Béziers

Colomiers - Bourg-en-Bresse

Colomiers dans le dur en ce moment. Après la défaite surprise contre Vannes et la deuxième à Agen dans la foulée. Les coéquipiers de Romual Seguy doivent absolument se resaisir pour ne pas perdre trop de points dans la course aux phases finales. Une victoire est évidemment attendue et obligatoire mais elle doit être bonifiée pour sortir pleinement satisfait d'une rencontre face au promu bressan, 15ème du classement. Les Violets peuvent chercher à embêter la Colombe mais si la logique est respectée, Colomiers s'imposera.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Colomiers

Provence - Oyonnax

Provence, 9ème, reçoit un Oyonnax en pleine bourre, deuxième au classement. Une seule défaite, à Rouen, pour l'USO lors des dix dernières rencontres. De quoi effrayer quand on reçoit ça à la maison. Mais Provence s'accroche dur, même lors de ses défaites (si l'on ne tient pas compte de l'affrontement contre le leader montois). Et à Maurice David, il faut remonter au 14 septembre pour voir les Provençaux s'incliner. De quoi suffir pour nous tenter de jouer les locaux, une belle surprise qui ferait tomber le dauphin.

Notre pronostic : victoire de Provence, bonus défensif pour Oyonnax

Narbonne - Carcassonne

L'Aude va trembler vendredi soir au Parc des Sports et de l'Amitié à Narbonne. Ce derby promet après que les Narbonnais aient stoppé l'hémoragie des six défaites consécutives avec ce nul face à Vannes. Un soulagement qui s'est vu dans l'accolade des coachs à la fin du match. Carcassonne de son côté poursuit son bonhomme de chemin au pied du Top 6. Des succès probants à l'extérieur, comme Colomiers notamment laissent entrevoir une possibilité pour l'USC de prendre des points. Narbonne s'accrochera avec ses armes, mais l'Aude sera sûrement jaune ce vendredi soir.

Notre pronostic : victoire de Carcassonne

Aurillac - Vannes

Pour cette rencontre dans le Cantal, à Vannes la dynamique sur les trois derniers matchs, à Vannes la meilleure attaque et la meilleure défense, mais à Aurillac la place au classement. Que dire de plus si ce n'est que ce sera serré et que la partie ne sera pas pliée en 40 minutes ? Pour les arguments brièvement évoquée au dessus, on croit à un succès breton, et pour la troisième victoire à l'extérieur de cette journée. Car comme dit le dicton (remixé), la Bretagne, ca vous gagne !

Notre pronostic : victoire de Vannes, bonus défensif pour Aurillac

Nevers - Agen

Nevers fait partie des quatre équipes qui n'ont pas perdu à la maison. Un petit nul est venu entaché brièvement le bilan dominant des Neversois, sinon tous les signaux sont au vert. Après avoir été hôte des Oscars Midi Olympique, nevers souhaite enchaîner et ce n'est pas Agen qui devrait les en empêcher. Aux antipodes, les Lot-et-garonnais livrent un début de saison catastrophique loin de leur bases avec seulement 12 points inscrits en moyenne. Si ils respectent leurs adversaires, Xavier Péméja et les siens devraient s'en sortir sans forcer.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Nevers

Bayonne - Montauban

C'est l'affiche de ce vendredi soir et elle est plutôt alléchante. Deux équipes du Top 6 qui s'affrontent, ca donne envie, et on espère assister à une belle débauche d'énergie. Montauban décline lors des dernières rencontres avec une défaite à Provence et plus récemment ce nul à Sapiac contre Grenoble. Les Bayonnais de Yannick Bru s'appuient sur un collectif consistant et expérimenté qui laisse entrevoir un peu plus de sérenité. On s'attend à un match ouvert et pas farouche en point, les Bayonnais semblent plus à même de s'en sortir dans un Jean Dauger sous la pluie basque.

Notre pronostic : victoire de Bayonne