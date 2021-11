Agen - Montauban

Deux semaines après avoir retrouvé le chemin du succès, Agen retrouve Montauban à Armandie. Deux équipes dans des dynamiques clairement différentes, puisque les Lot-et-Garonnais sont lanterne rouge, tandis que les Montalbanais caracolent dans le quinté de tête et n'ont été défaits que deux fois depuis le début de la saison. Alors, les Agenais seront-ils capables de résister à l'âpreté du jeu de Montauban ? Rien n'est moins sûr et les pensionnaires de Sapiac pourraient finalement décrocher leur troisième succès loin de leur base.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2704 vote(s) Agen Match nul Montauban

Notre pronostic : victoire de Montauban.

Bayonne - Mont-de-Marsan

Duel tant attendu de la fin de deuxième bloc, Bayonne et Mont-de-Marsan se retrouvent dans LE choc de cette 10e journée. Peut-être même un des matchs les plus attendus de ce début de saison, tant les deux formations paraissent être parmi les plus solides du championnat. Les Bayonnais sont logiquement des favoris à la montée et n'ont lâché qu'un petit match depuis le début de saison, à Colomiers en toute fin de partie. Mont-de-Marsan se signale de son côté par un jeu flamboyant et une efficacité impressionnante. Devant un public surchauffé, nous voyons les Basques faire le gros coup et prendre la tête.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2577 vote(s) Bayonne Match nul Mont-de-Marsan

Notre pronostic : victoire de Bayonne.

Béziers - Narbonne

Derby historique, la rencontre entre Béziers et Narbonne est forcément spéciale. Un des duels les plus chauds de France, qui se déroule au stade de la Méditerranée entre deux équipes aux ambitions différentes. Béziers, un peu irrégulier, tente de s'incorporer parmi les prétendants aux phases finales tandis que Narbonne lutte pour sa survie. Mais on le sait, dans ce genre de rencontre rien est écrit à l'avance et tout peut se passer. Malgré tout, nous laissons un avantage aux locaux avec l'appuie du public.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2242 vote(s) Béziers Match nul Narbonne

Notre pronostic : victoire de Béziers.

Colomiers - Carcassonne

Juste derrière le duo de tête, Colomiers est à l'affût. Les Haut-Garonnais sont toujours invaincus à domicile à l'heure de recevoir Carcassonne ce vendredi. Histoire de bien terminer leur deuxième bloc, ceux qui ont été s'imposer du côté de Grenoble la semaine passée sont en pleine confiance. Difficile de ne pas imaginer une grosse victoire devant des Audois souvent en difficulté à l'extérieur. Avantage Colomiers.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2123 vote(s) Colomiers Match nul Carcassonne

Notre pronostic : victoire de Colomiers avec le bonus offensif.

Provence Rugby - Grenoble

Duel intriguant entre une des meilleures équipes de Pro D2 à l'exterieur, et une des plus mauvaises à domicile. Grenoble se déplace à Aix, avec l'ambition de s'imposer pour effacer la défaite de la semaine passée face à Colomiers au stade des Alpes. Déjà vainqueur à Grenoble ou encore à Oyonnax, les Isérois veulent refaire un coup sur la pelouse de Provençaux souvent en difficulté cette saison. Battus par Narbonne et Rouen dans leur antre, les Aixois devront faire très attention. Ils pourraient encore craquer.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2271 vote(s) Provence Rugby Match nul Grenoble

Notre pronostic : victoire de Grenoble, bonus défensif pour Provence Rugby.

Rouen - Vannes

Rouen a lui aussi perdu deux matchs à domicile cette saison et reste en prime sur une lourde défaite sur la pelouse de Montauban. Nicolas Godignon et les siens veulent relever la tête dès vendredi face à Vannes. Mais la mission n'est pas si simple. Les Bretons ont relevé la tête depuis leur large succès contre Vannes et sont invaincus depuis. Une victoire à l'extérieur, la première de la saison, pourrait définitivement faire souffler Vannes et peut-être faire basculer leur saison. La rencontre sera en tout cas étriquée.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2267 vote(s) Rouen Match nul Vannes

Notre pronostic : victoire de Vannes, bonus défensif pour Rouen.

Bourg-en-Bresse - Oyonnax

Le derby de l'Ain se déroule à Verchère ! Les Bressans seront-ils capables de résister à la densité de l'équipe d'Oyonnax, largement supérieure sur le papier ? Dans un derby, tout est possible mais les Violet semblent quand même moins disposés à viser la victoire, d'autant plus qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois sur leur pelouse depuis le début de la saison. Les Oyomen représentent eux une force collective et semblent en mesure de s'imposer.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2200 vote(s) Bourg-en-Bresse Match nul Oyonnax

Notre pronostic : victoire d'Oyonanx.

Nevers - Aurillac

Enfin, Nevers et Aurillac s'affrontent ce vendredi. Très proches au classement, les deux formations veulent dans un premier temps s'éloigner de la zone rouge. Solides à domicile, comme en atteste leur victoire face à Colomiers notamment, les hommes de Xavier Péméja ont montré une belle résilience sur la pelouse de Mont-de-Marsan la semaine dernière. En face, les Aurillacois restent friables à l'extérieur. Ils s'était d'ailleurs inclinés à Agen il y a deux semaines. Avantage Nevers !

Quel est votre pronostic ? Sondage 2125 vote(s) Nevers Match nul Aurillac

Notre pronostic : victoire de Nevers.