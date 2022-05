Le GGL stadium de Montpellier sera donc bel et bien le théâtre de la finale tant attendue de Pro D2 entre les deux meilleures équipes de la saison régulière. Mais à Jean-Dauger, Bayonne a dû s’employer pour réussir à faire tomber une valeureuse équipe Oyonnaxienne. L’équipe de Yannick Bru franchit un cap supplémentaire, mais c’est une victoire en finale qui permettra aux bayonnais d’atteindre leurs objectifs initiaux.

Dans une ambiance exceptionnelle, c’est pourtant Oyonnax qui a le mieux démarré la rencontre, avec une première pénalité de Soulan après seulement 8 minutes de jeu, suite à une faute au sol des Basques. L’Aviron, qui avait besoin de se mettre en marche après deux semaines sans match, a mis du temps à trouver ses marques dans cette demi-finale. En venant se heurter sur une très bonne défense des Oyomen, Bayonne a tardé à trouver des solutions. Privé avant même le coup d’envoi de Galarza (mollet) et Toeava (adducteurs), l’Aviron s’est tout de même montré dominateur et a pu profiter de l’indiscipline adverse pour marquer des points par la botte de Germain (6-3, 30e minute).

Dans une première période pauvre en occasions d’essai, Oyonnax pouvait aussi se nourrir des fautes adverses, en particulier dans le sillage d’un Kevin Lebreton, toujours aussi efficace dans les rucks. Entre maladresses et fautes nombreuses, les deux équipes ont fait évoluer le score par l’efficacité de leurs buteurs respectifs, permettant à l’Aviron de virer petitement mais logiquement en tête à la pause 12-6. Sanctionné à 9 reprises en première période, Oyonnax n’a pas pu s’appuyer autant que souhaité sur son bon travail défensif. Dès-lors, pour se montrer moins indiscipliné, les Haut-Bugistes devaient aussi faire en sorte de moins subir la pression adverse, dans une rencontre tendue et sans espace pour se créer de réelles occasions d’essai.

27 points dont un essai de Gaëtan Germain pour faire la différence

Alors, au retour des vestiaires, Les Oyonnaxiens se sont montrés plus entreprenant, avec un premier essai consécutif à un départ sur le petit côté d’une mêlée-fermée de Cassang. Rory Grice était servi, et passait tout en puissance dans la défense basque pour donner l’avantage à son équipe (12-13, 43e minute). Oyonnax, qui à son tour mettait la pression, trouvait une seconde fois le chemin de l’en-but. Sur un parfait service de Soulan au centre du terrain, le pilier Laclayat filait droit devant lui, et une feinte de passe plus tard, inscrivait ce que l’on pensait être l’essai du break (12-20, 52e minute). Cette demi-finale était enfin lancée et Bayonne, obligé de réagir, imposait une longue séquence dans les 22 mètres adverses.

Après plusieurs temps de jeu, c’est Maqala qui réduisait l’écart et relançait le suspens (19-20, 56e minute). Sans paniquer, Bayonne ajoutait une pénalité et se retrouvait en supériorité numérique à un quart d’heure de la fin, suite à une faute grossière de Soulan sur un jeu au pied à suivre de Baget. Fort de cet avantage numérique, l’Aviron faisait alors la différence sur un ballon oublié en route par Callandret. Germain remontait plus de 50 mètres pour donner un avantage décisif aux Basques, à 10 minutes du terme (29-20, 71e minute). Grâce à cet essai et un total de 27 points, l’ancien briviste a su faire la différence, pour envoyer l’Aviron en finale, avec une victoire finalement nette 32-20.

Avec cette victoire de prestige face à Oyonnax, autre prétendant déclaré à la montée en Top 14, Bayonne marque les esprits. l’Aviron Bayonnais de Yannick Bru va néanmoins encore devoir monter le curseur d’un cran, pour tenter de vaincre le Stade Montois la semaine prochaine à Montpellier. Des Montois qui ont remporté les deux oppositions de la phase régulière, et qui n’auront d’autre objectif que de devenir champion de Pro D2, afin de valider leur superbe saison.