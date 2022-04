Les jeudis se suivent et se ressemblent pour Bayonne, qui comme la semaine passée et sa victoire à Montauban, remet la pression sur Oyonnax. Les hommes de Joe El Abd se déplacent demain avec l’obligation de l’emporter pour suivre le rythme imposé par les Basques, et guetter un éventuel faux pas qui transformerait une place de barragiste en demi-finale directe. Une chose est certaine, le duel sera passionnant jusqu’au bout de la saison régulière avec des adversaires qui ne lâcheront rien, à l’image des Vannetais ce soir.



Pour être sûr de conserver sa seconde place, Bayonne se devait de prendre 5 points. Mais après un début de match, où des Vannetais sans pression faisait le jeu, il a fallu attendre un petit électrochoc pour lancer la machine basque. Sur un jeu au pied de pression, David venait tamponner Gratien, pour une récupération de balle synonyme de turnover décisif. Le ballon partait de main en main sur l’aile, et c’est Maxime Lafage qui offrait un premier essai à l’Aviron (5-0, 11e minute). Bayonne, qui dominait ensuite les débats, à longtemps buté sur une bonne défense bretonne. Seul Germain parvenait à donner un peu plus d’ampleur au score avec une pénalité peu après la demi-heure de jeu (8-0, 33e minute). Mais le travail de sape des joueurs de Yannick Bru usait peu à peu des bretons de moins en moins disciplinés. En toute fin de première période, Edwards recevait un carton jaune, et sur le ballon porté suivant, Van Jaarsveld permettait enfin à son équipe de faire le break juste avant la pause, avec son 11e essai personnel de la saison, le second de son équipe dans cette rencontre (15-0).

Quelques maladresses basques, mais de la patience pour faire enfin la différence

Si l’Aviron n’a pas fait plus de différence dans le premier acte, il le devait autant à la bonne défense adverse, qu’à quelques maladresses. Dans une seconde période qui a nettement perdu en intensité, les petites scories empêchaient de donner de la continuité au jeu. Bayonne s’endormait aussi un peu sur ses lauriers et sur un ballon échappé au centre du terrain, Pagès partait en contre avant de servir Holder pour un essai vannetais qui relançait totalement la rencontre (15-10, 64e minute). Bayonne rêvait du bonus offensif, mais se retrouvait finalement obligé de lutter pour remporter avant tout la victoire. Cette piqûre de rappel remettait alors l’Aviron dans le sens de la marche, avec un troisième essai de Rouet, consécutif à un bon ballon porté de son pack (22-10, 70e minute). Il restait alors 10 minutes aux basques pour aller chercher le tant espéré bonus. Mais Vannes n’a pas abdiqué et sur une bonne attaque placée, ponctuée d’un excellent jeu au pied dans l’en-but de Pierre Pagès, Freitas faisait passer un nouveau frisson dans les tribune de Jean-Dauger (22-17, 74e minute). Bayonne devait finalement se contenter d’une victoire poussive, mais tout de même précieuse pour la suite des événements ...

Grâce a cette nouvelle victoire, Bayonne conforte donc sa place de dauphin du Stade Montois, ainsi que la pression sur Oyonnax (94 points, contre 89 aux Oyomen). Les Basques vont donc pouvoir aborder avec un peu plus de sérénité un difficile déplacement à Carcassonne lors de la prochaine journée, qui est toujours en lutte pour le Top 6. Pour Vannes, cette 6e défaite de suite laisse les Bretons dans le match pour le maintien de Pro D2 (13e avec 51 points). Le RCV conserve tout de même son destin entre ses mains avec ce bonus, et doit retrouver le chemin de la victoire dès la prochaine journée avec la réception d’Aurillac, qui n’a plus grand chose à jouer à part son rôle d’arbitre.